Il rapper Fedez, ex Chiara Ferragni, regola i suoi conti

Chiara Ferragni e Fedez a Milano, maggio 2023. Immagine: Editoriale Mondori Portfolio

Dopo la rottura di inizio anno, la coppia più famosa d'Italia continua ad essere sotto i riflettori. È Fedez, in particolare, ad attirare l'attenzione per i suoi comportamenti che continuano a far parlare di sé. ultime notizie? Pubblicare una canzone sulla sua futura ex moglie… e non in senso positivo. In breve, è un disastro. Dovremmo riassumere?

04.06.2024, 12:05 04.06.2024, 16:22

Chiara Ferragni e Fedez, il cui vero nome è Federico Leonardo Lucia, sono da tempo la coppia reale d'Italia. Fino alla svolta, a fine 2023, causata da uno scandalo che ha offuscato questa pura immagine di famiglia. Egli ricorda: Nel 2022 Chiara ha messo il suo nome su un'edizione limitata di Pandori, dolci natalizi italiani. È stato raccolto più di 1 milione di euro per i bambini malati dell’Ospedale Regina Margherita, ma non è stato donato nulla.

Poco dopo questa vicenda, che portò alla caduta di una delle influencer più famose al mondo, iniziarono a circolare voci di una separazione. La conferma sarà presto: all'inizio del 2024 Chiara Ferragni e Fedez hanno concluso la loro relazione, dopo oltre 7 anni di convivenza, avendo due figli, Leon, 6 anni, e Vittoria, 3 anni. Tracciando così una linea sotto l'amore che farà sognare oltre i confini dell'Italia.

Se Chiara è stata più riservata dopo questo periodo complicato, il suo futuro ex marito, invece, è libero di muoversi. Non esita ad esprimere la sua opinione sullo scandalo Pandoro alla televisione italiana, ha appena pubblicato una canzone i cui testi sono tutt'altro che affettuosi con la madre dei suoi figli, ed è addirittura coinvolto in una storia di rissa. A fine maggio è stato visto anche a Monaco accanto alla modella francese Garance Authié, classe 2004. Le voci sulla loro storia d'amore circolano da diversi mesi.

Il riassunto di un inizio anno vorticoso.

“Non è una cosa di Shakira.”

Partiamo dalle ultime informazioni, venerdì 31 maggio esce il nuovo titolo di Fedez ed Emis Killa, Negozio emozionante. A metà della scorsa settimana, il rapper ha pubblicato una foto su Instagram con il testo: “Negozio emozionante Disponibile venerdì. Come l'intuizione, i netizen erano scettici e si sentivano confusi ancor prima di sentire le prime note della musica. Avevano ragione. Anteprima semplice delle parole:

“Ero come vincere il jackpot alle slot machine, e poi mi hai buttato fuori e hai detto che ero un bastardo. Ma con te non cambio.” Fedez ed Emis Killa, Negozio emozionante

“Per ciascuno dei tuoi amici assetati di gloria, eri una fonte d'acqua. Le mani delle fate ti hanno toccato e ti hanno fatto seccare.”

“Una vita piena di alti e bassi, una storia che non finisce mai Perché dovresti farti del male?”

Anche la presunta nuova compagna della cantante, Garance Authié, ha pubblicato su TikTok un video in cui balla la canzone, suscitando molti commenti negativi.

Dopo il rilascio Negozio emozionanteVidez si è subito difeso e ha sottolineato che la sua intenzione non era quella di “gettare merda” sulla madre dei suoi figli. “Certamente, lo stesso non vale per coloro che lo circondano. “Non proverò pietà, né proverò pietà”, ha dichiarato. Niente Stampa. E lui se ne rende conto “Quello che ha scritto era un po' meschino, ma non inelegante.”. Per seguire:

“Sto raccontando una parte della mia vita, ma non è cosa di Shakira.”

Se il dubbio avvantaggia l'imputato, è difficile non notare la voce di una certa parte di lui Negozio emozionante – Alcune parole anche in spagnolo – suonano come due gocce d'acqua Sessioni musicali BZRP n. 53 Di Shakira, titolo in cui il cantante spara proiettili veri contro l'ex calciatore Gerard Pique e la sua nuova fidanzata. Coincidenze? Sta a te giudicare.

Nel mezzo della lotta?

Non è però la prima volta che Fedez agisce dall'inizio del 2024. Il 21 aprile a Milano, secondo diversi media italiani tra cui Corriere della Serail rapper avrebbe potuto essere al centro della rissa.

Quello che è successo? Secondo le immagini del video di sorveglianza – sfocate e poco chiare, che non consentono una chiara distinzione tra i protagonisti – e le testimonianze delle guardie giurate presenti sul posto, l'ex amante di Chiara Ferragni e diversi suoi amici si sarebbero recati sul posto. casa del famoso allenatore sportivo Cristiano Iovino e lo avrebbe aggredito. Il rapporto spiega che nella prima serata tra i due uomini è scoppiata una lite nel privé di un locale di Milano. Corriere della Sera.

Non è stata sporta alcuna denuncia e Fedez ha negato le accuse durante un'apparizione pubblica alla Fiera del Libro di Torino. Sulla rissa e aggressione la Procura di Milano sta ancora aprendo un'indagine. I legali del rapper e Cristiano Iovino avevano però raggiunto un accordo economico per evitare di sporgere denuncia, Porta il quotidiano italiano.

Alla fine di questo maggio opinione È stato annunciato che Fedez non parteciperà più al nuovo programma Il tempo è normale. Il motivo menzionato dal canale? I problemi di salute di cui soffre il rapper: ricordiamo che nel marzo 2022 è stato operato per un tumore al pancreas e nel settembre 2023 ha subito un altro intervento chirurgico a causa di due ulcere. Tuttavia, alcuni media dubitano che questa decisione sia stata presa dopo questo caso combattivo. Questa è un'accusa precedentemente negata opinione.

“Kiara ha commesso un errore”

Un po' all'inizio di aprile, il 9 aprile per l'esattezza, ci fu un'intervista a opinione Il che farà parlare la gente.

Per circa un'ora Fedez ha parlato del programma con la giornalista Francesca Fagnani Balv. Si torna ai motivi della separazione da Chiara Ferragni nonché allo scandalo che ha offuscato la reputazione della sua futura ex moglie. Lui conferma che questo evento non è il motivo della separazione, ma non esita ad esprimere la sua opinione sul modo in cui la madre dei suoi figli ha affrontato la situazione:

READ Loro Piana si sta installando nel club Réserve à la Plage per l'estate “Il caso Bandori ha avuto un impatto sulla nostra crisi? SÌ. L'ho scoperto quando è uscito… odio il fatto di non aver preso bene la notizia. Ho anche controllato il fondotinta dalla testa ai piedi. Magro! Scopri che l'affare è stato gestito in questo modo e ti chiedi: com'è possibile una cosa del genere? Poi, poco a poco, si cerca di ricostruire i fatti, di capirli. Fedez nello spettacolo Balv

Insiste nel voler difendere la moglie “in questo lignaggio”, ma sottolinea la difficoltà di ricevere così tante critiche “per un errore” che “non ha commesso”. E per aggiungere:

“Avrei gestito questa situazione diversamente, forse peggio, e avrei fatto un gran pasticcio, ma mi sarei difeso subito, mi sarei spiegato, avrei fatto le cose in modo completamente diverso”.

Durante questa intervista Fedez si commuove fino alle lacrime quando ricorda che Chiara sarà sempre la madre dei suoi figli e la donna più importante della sua vita, e sottolinea che non è lì per “lavare i panni sporchi in pubblico”. Un'affermazione che contrasta con l'uscita del suo nuovo brano.