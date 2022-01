Balenciaga, Gucci e Prada sul podio dei brand più ricercati.

Il motore di ricerca moda Lyst ha pubblicato il suo report dedicato ai brand e ai prodotti più cercati online sulla sua piattaforma per il periodo ottobre-dicembre 2021.

“Il mondo della moda si confonde con il mondo dello spettacolo”: è l’analisi del reportElenco .indice Alla fine del quarto trimestre del 2021. Come nel trimestre precedente, Balenciaga si è affermato come il marchio più ricercato su Internet, in particolare grazie alla collaborazione di successo con The Simpsons. Se Gucci viene creato al secondo posto, Prada ha completato per la prima volta il primo podio. Secondo il report, la casa italiana si è già tirata fuori dai giochi grazie alla crescente popolarità dei suoi pezzi, e roba – in particolare – dalle sfide sul social TikTok.

Anche Louis Vuitton, Moncler, Dior, Fendi e Saint Laurent sono saliti nella top ten, mentre Miu Miu ha preso il 20° posto. Da notare che la scomparsa di Virgil Abloh non ha permesso al suo marchio Off-White di mantenere la sua posizione in classifica, nonostante la sua frequente presenza nei trimestri precedenti.

Il boom del trend di “Gorkor”.

In cima agli articoli più ricercati della categoria “Donna” c’è la mini bag Neo Classic di Balenciaga: al primo posto, quest’ultima sottolineaIl fascino dei pezzi iconici ristampa Agli occhi degli acquirenti. Anche lo scambio creativo tra Balenciaga e Gucci ha dato i suoi frutti, piazzando la giacca di paillettes con logo dei due brand al quarto posto tra gli articoli più apprezzati.

negli uomini,effetto cinema Molto sentito nelle classifiche mondiali: al primo posto si sono piazzati i mocassini Gucci, protagonisti del film “House of Gucci”, seguiti dall’orologio Omega Seamaster Diver 300 ispirato a James Bond.

Inoltre, i prodotti più apprezzati in questo trimestre avrebbero rispecchiato un’importante tendenza di consumo, vale a dire “gorco”Riconoscibile dai pezzi il cui stile e materiali entusiasmano il mondo dell’escursionismo. I cappelli e le giacche Prada Re-Nylon, i giubbotti Moncler e persino le maschere di Miu Miu e Stone Island testimoniano l’appeal della tendenza. Il bisogno di comfort per le avventure urbane è evidente anche attraverso calzature comode, come le sabot in nylon Prada e Tazz by Ugg, le scarpe Adidas Yeezy NSTL e le ciabatte NSE Tent III di The North Face.