Elezioni in Germania: rabbia contro la CDU – Lancet sotto tiro, o diventa cancelliere o ‘si dimette’

C’è una grande frustrazione in alleanza conservatrice (CDU/ CSU) in Germania Dal pessimo risultato elettorale di domenica.

Rabbia su CDU

Caratteristiche “Vibrazione sismica” risultato elettorale Primo Ministro democristiano di Sassonia, Michael Kretzmeyer, nelle sue osservazioni prima dell’inizio della riunione dell’ufficio Lunedì i Democratici Cristiani a Berlino. Allo stesso tempo, ha parlato di “decisioni sbagliate” – “e in termini di scelte delle persone”. Sebbene la questione non fosse chiara, era chiaro che il candidato alla carica di consigliere dei partiti cristiani era nel mirino delle sue critiche. Armin Lacetti. I leader democristiani hanno fatto dichiarazioni simili.

Indicative del clima nella Democrazia Cristiana sono le dichiarazioni del ministro della Sanità Jens Spahn e del vicepresidente dell’Unione Cristiano Democratica, che è uno stretto alleato interno di Mr. Lassett. Pur chiarendo che le ragioni dell’esito di queste elezioni devono essere esaminate, Spahn ha invitato Spiegel Online a cambiare la guardia: la generazione degli anni Quaranta deve prendere le redini del partito. In maniera meno diplomatica, i funzionari di seconda linea della CDU chiedono le dimissioni immediate di Armin Lassett dalla carica di leader del partito.

Steam Armin Lasset – Diventa un consulente o “Dimettiti”

Il futuro politico di Armen Lasset è in bilico. Gli è stato letteralmente impedito di decapitare lunedì alla riunione della presidenza del partito. L’unico motivo per cui è sopravvissuto è stata la sua proposta di formare un governo con i Verdi ei Liberali. Le due parti non si sono ancora impegnate se negoziare con i socialdemocratici o con Cdu e Csu. L’imposizione della possibilità di una tregua temporanea alle parti cristiane. Markus Zinder, presidente dell’Unione cristiano-sociale bavarese (CSU), ha dichiarato lunedì che avrebbero potuto prendere parte al governo solo se fossero apparsi uniti. Allo stesso tempo, ha chiarito che CDU/CSU stanno facendo una “proposta”, ma non sono loro che prenderanno l’iniziativa di avere colloqui esplorativi con altre parti. Questo è il ruolo del vincitore delle elezioni, cioè il Partito socialdemocratico. Il destinatario del marchio era a. laser. Riferendosi alla differenza relativamente piccola della percentuale dei partiti cristiani rispetto a quella dei socialdemocratici, ha affermato di avere il diritto di prendere iniziative per formare un governo sotto la sua guida, come aveva precedentemente trasmesso onda tedesca.

La situazione in cui è caduto Armin LacettiLunedì sera, ha descritto alla televisione tedesca (ARD), il leader del Partito della Gioventù dei Partiti Cristiani, Tilman cubanoSe diventa consigliere resterà presidente, se andiamo all’opposizione si dimetterà. Poiché il sig. Lassett ha dichiarato che non sarebbe più stato primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, la sua elezione a cancelliere è un modo per la sua sopravvivenza politica. In caso contrario, avrà la stessa sorte del candidato SPD ed ex presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, nel 2017. Dopo una storica sconfitta per la SPD, Schulz è stato costretto a dimettersi dalla presidenza del partito per rimanere semplice . Parlamentare, domenica scorsa la seduta parlamentare.

