Amiga Workbench: New Years Eve trasforma Windows 10 e 11 in AmigaOS

Amiga Workbench, un’interfaccia utente alternativa e autonoma dal lettore ComputerBase “Silvester72”, rende visivamente Windows 10 e Windows 11 amica. L’ambiente utente completamente riprogettato può essere utilizzato come una normale applicazione e come alternativa a Windows Explorer.

Finestre in stile AmigaOS

Nel suo articolo “Un’interfaccia utente alternativa simile ad Amiga per Windows”, il membro della comunità descrive come gli è venuta l’idea per la propria interfaccia utente per Windows 10 e Windows 11 sotto forma di AmigaOS.

Avevo il Commodore Amiga e guardo indietro con affetto a quel tempo. Ecco perché ho iniziato a programmare l’Amiga Workbench (in realtà) indipendente dalla piattaforma più di due anni fa, che puoi semplicemente eseguire sotto Windows. Silvester72, un membro della comunità

Dopo più di due anni di sviluppo, Amiga Workbench è ora così maturo che “Silvester72” può offrire prima la versione 1.0.0 e ora la versione 1.0.1 per il download.

Amiga Workbench v1.0.1 Dal membro della comunità “Silvester72” (Foto: ComputerBase-Forum)

Amiga Workbench è un progetto puramente privato e senza fini di lucro. Scarica dal sito ufficiale Non contiene alcun software aggiuntivo, installatori o pubblicità.

Il software è ora molto ben sviluppato e di recente l’ho messo su un sito web speciale. Può iniziare e terminare come una normale applicazione. Ma è anche possibile sostituire Windows Explorer, se lo desideri. Silvester72, un membro della comunità

Domande, suggerimenti, ma anche lodi e critiche al progetto nei commenti a questo messaggio e nel forum, come sempre, sono francamente ben accetti.

Porta gli indizi!

