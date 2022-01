10 app per controllare la temperatura del computer

Vuoi controllare la temperatura del tuo computer? Queste sono le migliori applicazioni per misurare la temperatura del PC e quindi evitare guasti nell’implementazione del sistema.

quando SQUADRA AD ALTE PRESTAZIONI È essenziale per quegli utenti che utilizzano il computer come uno strumento versatile, sia in Lavori di automazione d’ufficio O semplice intrattenimento. Ma cosa succede se il tuo computer si surriscalda?

se fosse Il tuo computer si surriscalda può nascere Riavvii inaspettati È incluso Funzioni hardware danneggiate. Per fortuna c’è Applicazioni per conoscere la temperatura del computerMonitora le prestazioni delle apparecchiature in tempo reale e riporta anche accuratamente se il sistema funziona correttamente. Queste sono le tue migliori opzioni.

App per conoscere la temperatura del computer: Top 10

NZXT È VENUTO

temperatura interna

Apri la schermata dell’Hadware

spaziale

HWiNFO

AIDA64

HWMonitor

CPU-Z

Crystal DiskInfo

MSI Afterburner

Controlla in anticipo la temperatura dei tuoi dispositivi ed evita danni irreparabili con questo menu App per controllare la temperatura del computer. Fallo!

NZXT È VENUTO

con NZXT È VENUTO Potrai notare in dettaglio Accendi il computer, fai monitoraggio e Monitorare e implementare le applicazioni. Inoltre, scansiona rapidamente eventuali problemi e ottimizza ampiamente il computer.

Questa app non è solo Regola la temperatura della tua attrezzaturaÈ anche un ottimo strumento per i giocatori professionisti, perché raggiunge Sincronizza con più giochi E con RGB per diversi dispositivi, che permetteranno un’esperienza unica.

temperatura interna

temperatura interna permettere Monitoraggio della temperatura in tempo reale In diversi core, indipendentemente dalla scheda madre. Inoltre, puoi Regola le funzioni dei tuoi dispositivi Comodamente con la visualizzazione della performance sullo schermo didattico.

Questa app contiene anche un file Sistema collegabile per dispositivi mobili Android il Windows Phone, così avrai immaginazione in ogni momento, non importa dove tu vada, cioè sarai consapevole di Le prestazioni della tua squadra 24 ore al giorno.

Apri il monitor del dispositivo

Attraverso questa applicazione l’utente sarà in grado di regolazione della temperatura basale E avrai una visualizzazione dei valori in tre diverse modalità, o attraverso una finestra principale, a Desktop personalizzabile o nella barra delle applicazioni.

E non è tutto, dal momento che l’app ha più di sei aggiornamenti per prestazioni e funzionalità migliori, il che è di grande aiuto per Valutazione dei sensori di temperatura, velocità della ventola, voltaggi, carico e velocità di clock del computer.

spaziale

spaziale È un programma gratuito Valuta ogni dispositivo nel tuo computer Con un’analisi rapida, crea report dettagliati per i valori valutati. Una volta che l’analisi è terminata, ti dà una scelta Salva automaticamente Dati tramite snapshot, XML o file di testo.

può essere Scarica una copia gratuita o comprare Versione Pro a $ 19,95 Può anche essere collegato fino a Tre PC per $ 34,95.

HWiNFO

Grazie per il programma HWiNFO Potrai conoscere in dettaglio Configura i tuoi computer Con pochi clic. Con esso avrai Informazioni complete sul processoreModuli di memoria, scheda madre, bus PCI, scheda grafica, adattatori video, adattatori di rete, dischi, batteria…

Inoltre, ha alcuni Strumenti per valutare lo stato di salute di alcuni componenti, come benchmark per processore, memoria e disco che consentono di misurarne le prestazioni e confrontare i risultati con quelli di altri modelli; o un Sensore di temperatura del disco e della CPU.

AIDA64

Questo è uno dei Le migliori app per controllare la temperatura del computer Ha anche più versioni che si adattano meglio a seconda della funzionalità desiderata. È in grado di eseguire un file valutazione complessiva Lo stato funzionale dei vari dispositivi, redigendo un report con i dati raccolti.

E se non bastasse, AIDA64 contare per uno 30 giorni di prova gratuitaScaduto il tempo è necessario richiedere una nuova licenza.

HWMonitor

Come i programmi di cui sopra, HWMonitor occupazione Diagnostica e organizza i core del tuo computer Migliora le sue prestazioni sotto un’interfaccia solida e semplice.

Con questo programma puoi Apprezzo gli elenchi dei sensori con struttura ad albero Può espandere gli elenchi dei singoli componenti hardware rilevati sul computer.

CPU-Z

CPU-Z lui Software gratis Che genera uno studio dell’hardware principale del tuo sistema informatico. Con questo programma, avrai la possibilità di valutare il processore, il chipset di sistema, i chipset video, tra le altre cose …, installati sul tuo computer. lui Facile da usare e applicare E non richiede molte conoscenze tecniche per imparare a farlo funzionare.

Crystal DiskInfo

Questa app ti aiuta Rileva e previeni i problemi Può essere dannoso per la tua squadra. Funziona tramite una combinazione di colori che avverte del livello di pericolo rappresentato dal tuo dispositivo, quindi se il tuo computer è in uno stato non idoneo, sarai in grado di eseguire Backup e backup Col tempo.

MSI Afterburner

MSI Afterburner È un’app eccellente e persino una delle più utilizzate dagli utenti di giochi. È in grado di eseguire un file Valutazione della temperatura in tempo reale, che si riflette attraverso una finestra alternativa e quindi monitora le impostazioni di overclock durante il gioco.

Funziona con qualsiasi scheda, anche se non hai un MSI ed è un programma che si può fare gratuitamente. che dire?

Ora, grazie a questa lista Applicazioni per conoscere la temperatura del computer Avrai il controllo completo sulla funzionalità dell’apparecchiatura e sarai in grado di monitorare i cambiamenti in corso.

