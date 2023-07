L’ultimo concept di Porsche rende omaggio alla sua prima auto: Rob Reports

L’ultimo concept di Porsche è un’anteprima del futuro e un tributo al passato.

Il marchio tedesco, che in questi giorni festeggia i suoi 75 annisi Anniversario, la Vision 357 Speedster è stata svelata all’inizio di giovedì. La decappottabile, che verrà mostrata al Goodwood Festival of Speed ​​questo fine settimana, è un’interpretazione moderna della prima auto sportiva della casa automobilistica, 356 n. 1 Roadster.

Il nuovo concept fa seguito all’originale Vision 357 che il marchio ha mostrato a gennaio. Il primo prototipo era una coupé, ma il tetto, o la mancanza di tetto, non è l’unica cosa che contraddistingue le vetture. Anche il Vision 357 Speedster è un veicolo elettrico. Il prototipo hardtop si basa sulla 718 Cayman GT4 RS alimentata a gas, mentre l’iterazione aperta si basa sulla 718 GT4 e-Performance alimentata a batteria.

Porsche Vision 357 Speedster e Vision 357 Porsche

Il Vision 357 Speedster è ancora più impressionante del suo fratello. Porsche ha svolto un ottimo lavoro nell’aggiornare l’aspetto della leggendaria 356 n. Siamo particolarmente affezionati al pacchetto luci integrato, alla copertura del tonneau unilaterale e alle ruote magnetiche con bloccaggio centrale da 20 pollici. La ciliegina sulla torta è il colore luccicante del 75° anniversario che combina Marble Grey e Grivelo Grey Metallic, oltre a qualche tocco di Miami Blue.

Grazie alla copertura del tonneau, l’interno del concept è essenzialmente solo un abitacolo per il guidatore con un elemento di ribaltamento in fibra di carbonio per il supporto. Lo spazio, che è principalmente rivestito in fibra di carbonio, è ridotto all’essenziale, compreso il volante, i comandi e un sedile in stile racing integrato nella monoscocca dell’auto con cintura di sicurezza a sei punti con fettuccia blu Miami. Una caratteristica particolarmente interessante è il quadro strumenti, che è uno schermo completamente trasparente situato sopra il piantone dello sterzo. Dal momento che è trasparente, agisce quasi come un vero e proprio head-up display.

All’interno della Vision 357 Speedster Porsche

Il Vision 357 Speedster sembra essere più un concetto di design che altro, quindi l’annuncio è a corto di dettagli tecnici. Sappiamo che l’auto è basata sul telaio 718 GT4 Clubsport. Nel frattempo, il gruppo propulsore e le batterie provengono dal concept di auto da corsa Mission R. Porsche non ha rivelato i dati di potenza, ma la configurazione Mission R può produrre fino a 1.073 cavalli.

Fortunatamente, questo fine settimana non sarà la tua unica occasione per vedere di persona la Vision 357 Speedster. Porsche prevede inoltre di portare l’auto negli Stati Uniti a settembre per la Rennsport Reunion a Laguna Seca.

Clicca qui per altre foto della Porsche Vision 357 Speedster.