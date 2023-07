Apple offre mappe offline, ma come si confronta con Google Maps? – Ars Tecnica

Apple Maps ha avuto un’importante storia di ritorno dal suo debutto nel panning quasi globale nel 2012, ma chiunque abbia utilizzato anche Google Maps può ora nominare una serie di funzioni utili che Apple Maps non può ancora.

Quando iOS 17 verrà rilasciato questo autunno, una di queste scappatoie sarà coperta. Apple offrirà mappe scaricabili, una funzionalità vitale per molti utenti e offerta da Google da anni.

La versione beta pubblica di iOS 17 è stata rilasciata questa settimana, quindi gli utenti che non fanno parte del programma per sviluppatori Apple ora hanno accesso alla funzione per la prima volta, anche se in genere non consiglierei di installare sistemi operativi beta su driver giornalieri, ovviamente.

Mi ci sono voluti alcuni anni per prendere in considerazione il passaggio ad Apple Maps, ma alla fine l’ho fatto nel 2019 dopo ulteriori miglioramenti di Apple. Tuttavia, ci sono alcune funzionalità (come le mappe offline) che mi consentono di mantenere installato Google Maps per un uso occasionale. Uso la versione beta di iOS 17 da due settimane, quindi questo sembra un buon momento per confrontare il funzionamento della funzione su un iPhone con Apple Maps o Google Maps.

Come funziona

Il download e l’utilizzo di mappe offline in Apple Maps è semplice e rispecchia da vicino il processo su Google Maps.

Per iniziare, puoi semplicemente cercare una città o un luogo e un pulsante “download” apparirà accanto ai pulsanti per ottenere indicazioni stradali o passare alla modalità flyover. In alternativa, puoi toccare la tua foto utente per aprire le opzioni dell’app, toccare Mappe offline, quindi toccare Scarica nuova mappa. Ci sono alcune altre impostazioni qui, come scegliere se scaricare le mappe solo su reti mobili o Wi-Fi, se utilizzare le mappe scaricate anche quando si dispone di una connessione Internet e se gli aggiornamenti devono essere automatici. C’è anche un pulsante “Ottimizza archiviazione”, ma non è del tutto chiaro come utente cosa faccia.

Per selezionare l’area da scaricare, si ottiene un delimitatore rettangolare che è possibile ridimensionare a piacere. Samuel Axon

In questo elenco di opzioni per le mappe offline, hai alcuni interruttori, oltre a un elenco di singole mappe che hai scaricato e una richiesta per aggiungerne altre o aggiornare tutte le mappe esistenti.

Facendo clic su una singola mappa nel pannello Opzioni viene visualizzata questa vista, che indica che la mappa è stata aggiornata l’ultima volta e consente di ridimensionarla o rinominarla. Samuel Axon

Puoi ottenere indicazioni passo dopo passo e visualizzarle all’interno delle mappe offline. Samuel Axon

Per la maggior parte, la mappa sembra dettagliata quanto in modalità online. Samuel Axon

Questo è l’aspetto delle pagine aziendali; Mancano alcuni dei fronzoli delle loro controparti online, ma hanno tutte le informazioni essenziali.

Per confronto, ecco la stessa pagina in modalità online. Samuel Axon

Una volta che decidi di scaricare una mappa, puoi spostare o ridimensionare una casella nella parte superiore della mappa per selezionare dove prelevarla. La mappa verrà scaricata e questo è tutto ciò che devi fare per iniziare. Quando navighi in quell’area senza una connessione dati cellulare, Apple Maps passerà automaticamente alla mappa offline. Puoi ottenere indicazioni stradali, cercare attività commerciali o accedere alle pagine del sito web.

Le pagine del sito contengono informazioni di base ma mancano di recensioni e foto dettagliate degli utenti e non contengono il contenuto editoriale (come gli elenchi di tipo “best X in town”) che trovi in ​​​​Apple Maps online.

Infine, gli utenti di Google Maps si sentiranno come a casa con questa funzione. Tuttavia, ci sono due differenze degne di nota.

Apple Maps offline rispetto a Google Maps offline

Ci sono molti motivi per cui potresti volere mappe offline: stai viaggiando all’estero e sei preoccupato per i costi di roaming dati, sei in una zona rurale con un servizio irregolare e così via. Per servire questi utenti, Google ha iniziato a consentire alle persone di scaricare mappe per la navigazione offline nel 2015, anche se gli utenti potevano scaricare mappe per usi più limitati nel 2012. Otto anni dopo, Apple ha finalmente abbinato le funzionalità offline di Google a Google Maps. lo farà quando iOS 17 verrà lanciato entro la fine dell’anno.

Otto anni sono un tempo lungo per un significativo divario di funzionalità tra le due app di mappe mobili: è molto più della durata di Apple Maps e circa la metà del tempo in cui esiste anche l’iPhone. Dato questo divario, l’implementazione di Apple sarebbe stata migliore almeno Buono come Google, se non migliore, giusto? Bene, si scopre che “almeno buono” è il descrittore più appropriato.

Come puoi vedere confrontando gli screenshot, l’interfaccia è quasi identica tra i due. Entrambi consentono di selezionare un’area da catturare, entrambi consentono di ottenere indicazioni stradali all’interno di un’area della mappa scaricata ed entrambi includono informazioni di base su attività commerciali e punti di riferimento all’interno della mappa.

Come con Apple Maps, puoi selezionare un’area di download designata. Ma la forma è diversa. Samuel Axon

È possibile visualizzare un elenco di mappe scaricate, verificarne le dimensioni e richiedere un aggiornamento, rinominarle o eliminarle. Samuel Axon

(Apparentemente) a differenza di Apple Maps, Google Maps offline può scadere dopo un anno. Samuel Axon

Ci sono informazioni aziendali astratte offline, quel tanto che basta per portarti dove stai andando o chiamarli, niente di più. Samuel Axon

Tuttavia, ci sono alcune piccole differenze. Ad esempio, sembra che le mappe scaricate da Google occupino spesso meno spazio nella memoria del telefono. Ho scaricato la stessa area in entrambe le app: Greater Los Angeles, che si estende da Malibu a Irvine e da Santa Clarita a Huntington Beach. Su Google Maps, la mappa scaricata era di 289 MB; Era 859,7 MB in Apple Maps. Il misterioso interruttore “ottimizza spazio di archiviazione” non sembra fare alcuna differenza, almeno in questa versione beta.

Tuttavia, c’è un altro lato di questo; Mappe Apple offline lieve Maggiori informazioni sulle pagine Business e Milestones. Per il Nine Bar di Chicago, Google elenca il nome, l’indirizzo, gli orari e il numero di telefono. Apple include tutte queste informazioni, oltre a una valutazione di Yelp per l’azienda, il sito Web e ulteriori informazioni nella sezione “Buono a sapersi”, come l’accessibilità in sedia a rotelle, il parcheggio, le opzioni di pagamento, l’abbigliamento tipico e così via.

Google Maps offline scade dopo un po’ se non lo aggiorni, ma Apple Maps non sembra scadere, o almeno l’app non lo menziona.

A parte quelle piccole cose, le esperienze sono identiche. Puoi cercare aziende, ottenere indicazioni dettagliate o semplicemente navigare. Se l’obiettivo di Apple è raggiungere la parità con Google Maps – niente di più, niente di meno – ci è riuscita.

C’è ancora molto da fare

Anche con l’aggiunta di mappe offline all’app Apple, ci sono ancora molte utili funzionalità di Google Maps che mancano ancora a Maps. Ad esempio, utilizzo spesso la funzione Orari di punta di Google Maps, che mostra un grafico delle ore del giorno in cui un bar o un ristorante è solitamente occupato e una stima dell’attività commerciale corrente rispetto alla media, per decidere dove uscire e quando guardare per evitare la folla. Apple Maps ancora no.

Questo è solo un esempio, ma ce ne sono molti altri. Alcuni sostengono che le mappe offline siano state la più grande lacuna in Apple Maps, quindi la loro aggiunta è benvenuta nonostante siano arrivate con molti anni di ritardo. In generale, c’è una differenza giorno-notte tra Apple Maps quando è stato lanciato e Apple Maps oggi; che esso molto Un’app migliore con dati migliori e funzionalità più utili, e non c’è dubbio che sia una valida alternativa a Google Maps per la maggior parte delle persone. Ma non ha ancora raggiunto la parità, anche se fortunatamente questa particolare caratteristica l’ha fatto.