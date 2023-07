Apple ha depositato numerose domande di brevetto relative a vari aspetti dei sistemi audio per tutti i tipi di veicoli

Il 6 luglio, Apple ha pubblicato vividamente un rapporto intitolato “Un nuovo brevetto Apple rivela che i controlli del poggiatesta e gli altoparlanti per il tracciamento dell’utente saranno integrati nei futuri seggiolini per auto.In varie applicazioni, il dispositivo discusso in tutti e cinque i brevetti può essere implementato come un dispositivo fisso (ad esempio, una sala conferenze o altra stanza all’interno di un edificio) o un dispositivo mobile (ad esempio, un veicolo come un vagone ferroviario, un aereo, o veicolo autonomo, oppure barca, nave, elicottero, ecc.) possono essere temporaneamente occupati da uno o più passeggeri umani.

Il brevetto originale che abbiamo coperto il 6 luglio era intitolato “User Tracking Headrest Audio Control”. Ha notato che i dispositivi audio, come gli altoparlanti, possono essere distribuiti in varie posizioni all’interno di un recinto che definisce uno spazio chiuso, per fornire un’uscita audio a un occupante (a volte indicato come utente) all’interno dello spazio chiuso. In una o più applicazioni, il sedile all’interno della valigia può essere dotato di poggiatesta. In diverse applicazioni, il poggiatesta può essere un poggiatesta separato fissato al corpo del sedile (ad esempio, fissato in modo rimovibile allo schienale e/o regolabile per diverse altezze della testa), oppure può essere parte integrante del sedile, come un estensione sopraelevata La parte sporgente del corpo di un sedile predisposta per interagire con la testa di una persona seduta, o semplicemente l’estremità superiore dello schienale o del corpo del sedile. Uno o più altoparlanti possono essere posizionati all’interno del poggiatesta.

Tracciamento dell’utente Il controllo audio del poggiatesta può individuare e/o tracciare la posizione della testa e/o delle orecchie di un occupante del sedile, regolare e/o modulare l’uscita audio di uno o più altoparlanti del poggiatesta rispetto all’uscita audio di uno o più altri altoparlanti del poggiatesta, e/o relativo ad altra cuffia separata dal poggiatesta.

In questo modo, il controllo audio del poggiatesta tracciato dall’utente può fornire all’occupante, in un sedile con altoparlanti del poggiatesta, un’esperienza audio coerente che è indipendente dai normali movimenti della testa dell’occupante. Puoi leggere il resto del rapporto originale qui.

Dopo un secondo sguardo ai brevetti pubblicati il ​​6 luglio, era chiaro che questo progetto era molto più grande di quanto inizialmente pensato. In totale, ci sono state cinque domande di brevetto.

Domanda di brevetto n. 2: Controllo vocale del passeggero per veicoli (ambienti chiusi)

In questa seconda domanda di brevetto, la sostanza dell’invenzione riguarda un dispositivo che può comprendere un ambiente chiuso, e Uno o più altoparlanti come uno o più altoparlanti a due vie, uno o più array toroidali di altoparlanti, uno o più altoparlanti crossover a pressione uguale e/o uno o più array di altoparlanti montati sulla porta, uno o tutti possono dirigere l’audio in una o più posizioni desiderate all’interno dell’ambiente chiuso, ad esempio in base alla/e posizione/i e/o all’identità/i di uno o più occupanti all’interno dell’ambiente chiuso del veicolo.

FIG. La Figura 3 di seguito mostra una vista laterale di un dispositivo audio a due vie di esempio; Fico. la Figura 5 mostra una vista prospettica di un dispositivo modello con spazio chiuso e integrazione di dispositivo audio a due vie; Fico. La Figura 6 mostra una vista prospettica di un dispositivo modello con uno spazio chiuso e che incorpora un array di altoparlanti toroidali. Fico. La Figura 7 mostra un esempio di un array di altoparlanti con una configurazione radiale.

FIG. La Figura 11 sottostante mostra due particolari modalità operative per un esempio di altoparlante isobarico; Fico. La Figura 16 mostra una vista dall’alto di un dispositivo esemplificativo che fornisce un suono basato sui passeggeri per una singola disposizione dei posti a sedere.

Per dettagli più precisi, vedere il numero di domanda di brevetto di Apple 20230217144.

Domanda di brevetto n. 3: Guida audio per veicoli (ambienti chiusi)

Il terzo brevetto di Apple su questo stesso argomento è Voice Guidance for Vehicles (Enclosed Environments). In questo brevetto, Apple osserva che il contenuto audio è spesso presentato in formati audio stereo e/o surround in cui il contenuto audio ha un orientamento spaziale. Ad esempio, il contenuto audio può avere un orientamento spaziale che è simultaneo con l’orientamento spaziotemporale del contenuto video visualizzato sullo schermo di un monitor.

Ad esempio, in un cinema, diversi altoparlanti possono essere disposti e azionati in modo tale che quando un oggetto nel film (ad esempio, un’auto o un treno) si sposta da destra a sinistra attraverso lo schermo del film, viene percepito il suono corrispondente all’oggetto dallo spettatore di muoversi da destra a sinistra sul palco. Al fine di fornire agli spettatori un’esperienza coerente, i sedili del cinema sono disposti in modo da essere sostanzialmente nella stessa direzione (cioè verso lo schermo animato) in modo che tutti i sedili del cinema abbiano lo stesso orientamento da sinistra a destra. Guida. In questo modo, un singolo palcoscenico può fornire un’esperienza audio uniforme a tutti gli spettatori del cinema.

L’audio stereo o altro audio orientato nello spazio (ad esempio, con o senza contenuto video corrispondente) può essere fornito anche in altri ambienti chiusi in cui tutti i sedili sono rivolti nella stessa direzione (ad esempio, in un veicolo in cui tutti i sedili sono rivolti nella direzione in avanti del veicolo). Tuttavia, possono sorgere problemi quando si forniscono contenuti audio orientati spazialmente in un ambiente chiuso in cui i posti a sedere e/o gli ascoltatori (ad esempio, gli ascoltatori seduti) sono orientati in diverse direzioni.

Ad esempio, in un veicolo a guida autonoma (ad esempio, un veicolo completamente autonomo o un veicolo semi-autonomo in modalità di guida autonoma), potrebbe non essere necessario che i sedili dell’auto siano rivolti verso la parte anteriore del veicolo, quindi potrebbe esserci un’opportunità ( ad esempio), nei momenti in cui il veicolo è in modalità di guida autonoma) orientare i sedili uno di fronte all’altro o verso una posizione interna centrale (ad esempio, per facilitare la comunicazione o l’interazione tra gli occupanti del veicolo). In queste configurazioni, l’audio orientato nello spazio diretto nella stessa direzione da sinistra a destra per tutti i passeggeri/sedili può creare un’esperienza audio indesiderata e/o spiacevole o confusa per uno o più passeggeri posizionati diversamente dalla direzione del contenuto audio. In una o più implementazioni qui discusse, il veicolo può essere dotato di uno o più sedili uno di fronte all’altro o rivolti verso una posizione interna centrale.

In una o più applicazioni, uno o più sedili possono essere ruotati da una direzione rivolta nella stessa direzione della faccia degli altri sedili (ad esempio, durante la modalità operatore umano o la modalità di guida semi-autonoma) a una direzione rivolta verso un’altra sedile o verso una posizione interna centrale (ad esempio, durante la modalità di guida autonoma).

Le applicazioni della tecnica in oggetto qui descritta forniscono stadi sonori multipli all’interno di un ambiente chiuso, con molteplici direzioni differenti da sinistra a destra. In una o più applicazioni, un dispositivo come un’automobile può essere dotato di sedili uno di fronte all’altro e diversi amplificatori per il dispositivo possono essere posizionati e azionati per fornire una riflessione proporzionale delle rispettive fasi sonore attorno ai rispettivi sedili. In questo modo, a ciascun passeggero può essere fornito un contenuto audio orientato nello spazio in un palcoscenico sonoro intorno al passeggero che è diretto nella stessa direzione del passeggero.

Per un’analisi più approfondita di questo brevetto, compresi i numeri di brevetto aggiuntivi, vedere la domanda di brevetto di Apple 20230217172.

Domanda di brevetto n. 4: Intitolato “Altoparlanti esterni installati su funzioni di accessibilità”. Revisione della domanda di brevetto 20230217159 Per dettagli.

Domanda di brevetto n. 5: Intitolato “Integrazione acustica di dispositivi elettronici portatili per veicoli (ambienti chiusi). Revisione della domanda di brevetto 20230217202 Per dettagli.