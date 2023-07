A differenza dei moderni Assassin’s Creeds, non ci saranno DLC o microtransazioni in Mirage.

Assassin’s Creed Mirage è destinato a contrastare sia le serie che le tendenze del settore, ignorando i DLC e le microtransazioni in un fantastico ritorno al passato al modo in cui siamo abituati a consumare i videogiochi. Questo secondo il direttore creativo Stephane Boudon, che negli ultimi tempi ha risposto alle domande di alcuni fan entusiasti Chiedimi qualunque cosa Pubblicato su Reddit.

Bowdon ha affermato che “in questo momento, Mirage non ha un piano per post-lancio o DLC estesi”, oltre a parlare delle preoccupazioni dei giocatori su vari aspetti del gioco, come parkour, difficoltà e accessibilità. Va detto che va bene “per ora”, ma siamo disposti a concedere a Bowdon il beneficio del dubbio.

Le microtransazioni sono un territorio antiquato a questo punto e non immaginiamo che molti saranno tristi nel vederle andare. Per quanto riguarda DLC ed espansioni, le cose sono andate completamente fuori controllo con Valhalla, che presentava espansioni delle dimensioni dei giochi precedenti della serie. Potremmo assistere a un raro spettacolo di moderazione da parte di Ubisoft in termini di contenuti, ma dovremo solo aspettare e vedere.