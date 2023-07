Intel e Asustek hanno collaborato allo sviluppo dei microcomputer NUC

Il gigante dei semiconduttori Intel Corp. e il marchio di computer Asustek Computer Inc () hanno concordato di collaborare per produrre, vendere e supportare le nuove generazioni di minicomputer Next Unit of Computing (NUC).

I NUC sono un gruppo di piccoli computer progettati da Intel abbastanza piccoli da poter essere tenuti in una mano, ma che racchiudono comunque la potenza e le utilità di un sistema informatico completo. Funziona come un PC e viene utilizzato con mouse, tastiera, monitor o altri tipi di monitor.

In una dichiarazione rilasciata durante la notte, Intel ha affermato che le due società hanno concordato un term sheet per andare avanti con la linea di prodotti Intel NUC.

Foto: Reuters

Intel ha affermato che l’esperienza e il track record di Asustek nella fornitura di mini PC leader del settore ai clienti lo rendono ideale per continuare a guidare l’innovazione e la crescita nei prodotti NUC.

La partnership è arrivata dopo che Intel ha annunciato all’inizio di questo mese che intende interrompere gli “investimenti diretti” nella linea NUC, ma ha affermato che la società mira a cambiare la sua strategia per consentire ai suoi partner dell’ecosistema di continuare a innovare i mini PC.

In base all’accordo, Asustek acquisirà una licenza non esclusiva per i progetti NUC di Intel, consentendole di produrre e vendere sistemi NUC dalla decima alla tredicesima generazione, nonché di sviluppare progetti futuri.

Inoltre, Asustek lancerà una nuova business unit denominata Asus NUC BU per fornire supporto di prodotto e continuità ai clienti Intel NUC.

“Mentre concentriamo la nostra strategia per consentire ai partner dell’ecosistema di continuare l’innovazione e la crescita dei prodotti dei sistemi NUC, la nostra priorità è garantire una transizione agevole per i nostri clienti e partner”, ha dichiarato nel comunicato Sam Gao (高嵩), Vice President e General Manager di Intel Customer Platform Solutions.

“Non vedo l’ora che Asus continui a fornire prodotti e assistenza clienti eccezionali per i nostri sistemi NUC”, ha affermato.

Sempre nella dichiarazione, Joe Hsieh (Chief Operating Officer) di Asustek ha affermato che la partnership porterà vantaggi allo sviluppo dei PC della sua azienda.

“Sono fiducioso che questa collaborazione migliorerà e accelererà la nostra visione del minicomputer, espandendo in modo significativo la nostra impronta in aree come l’intelligenza artificiale”. [artificial intelligence] e AIot [AI of Things]Ha detto Hsieh.