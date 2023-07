Nessuna scusa perché Reddit cerca incessantemente di ricucire i rapporti con i moderatori – Ars Technica

Reddit sta estendendo pubblicamente un ramoscello d’ulivo alla comunità dei sensitivi che è stata molto infuriata nelle ultime settimane. In posta Mercoledì, un dipendente di Reddit ha dettagliato gli sforzi di sensibilizzazione dell’azienda, comprese le nuove sessioni settimanali di commenti, che spera possano aiutare a ricucire i rapporti con la piattaforma dei social media e gli oltre 50.000 mod volontari che fanno affidamento su di essa. Ma come ci si potrebbe aspettare, i depositanti rimangono scettici.

Allunga un ramo d’ulivo

Un funzionario di Reddit che si fa chiamare Go_JasonWaterfalls sul sito e rivendica il titolo di Reddit VP per la comunità (Ars ha cercato di confermare l’identità di /u/Go_JasonWaterfalls, ma il portavoce di Reddit Tim Rathschmidt ha rifiutato di confermare l’identità del dipendente per nome) ha riconosciuto le ore fracassate tra le maldestre forme di lavoro gratuite del sito che migliaia di manifestanti spendono gratuitamente. e Reddit – che ha risposto a tali proteste licenziando alcuni dei moderatori che protestavano dai loro post. La società ha anche offerto una discordia interviste Con il CEO Steve Hoffman. Secondo quanto riferito, Reddit ha costretto alcuni forum secondari che i moderatori avevano designato come “non sicuri per il lavoro” come forma di protesta (sostenendo di aver precedentemente risposto ai sondaggi dei membri) tornando a “sicuri per il lavoro” e ha minacciato di riaprire con la forza i forum secondari che erano diventati privati ​​​​in segno di protesta.

“Quindi, abbiamo passato tutti… del tempo su Reddit ultimamente”, ha scritto Go_JasonWaterfalls. E sono qui per rendermene conto, riconoscere che la nostra relazione è stata messa alla prova e iniziare, ‘E adesso? ” conversazione.”

Go_JasonWaterfalls ha notato che “il ruolo di Reddit è quello di facilitare” e fornire ai mod una piattaforma “su cui possono contare”, inclusi gli strumenti e le risorse necessarie, e ha sottolineato la necessità di “comunicazione coerente, completa e diretta” con i mod prima di dettagliare gli sforzi di sensibilizzazione, come le sessioni di feedback settimanali.

Il funzionario di Reddit ha affermato che le sessioni si terranno ogni martedì e giovedì fino a ottobre e continueranno in futuro come preziose. I Redditor devono compilare un modulo di interesse per partecipare. Reddit può facilmente rimuovere coloro con account inattivi o che ritiene stiano attualmente violando i contenuti o le politiche di moderazione di Reddit.

Go_JasonWaterfalls ha affermato che Reddit condividerà il feedback delle sessioni di commento sul subreddit r/modnews.

Confermato anche Go_JasonWaterfalls su Reddit Consiglio del Ministero della Difesa E comunità partner e la prossima riunione mensile del gruppo di commento sull’accessibilità e i prossimi eventi di persona negli Stati Uniti, Brasile, Canada, Inghilterra, Francia e India.

Adeguamento delle aspettative basse

Nel frattempo, i Mod, traumatizzati dagli ultimi due mesi turbolenti, avevano aspettative molto basse per gli sforzi di Reddit. Ars ha parlato con alcuni che sono già stati coinvolti in sforzi simili, come sessioni di feedback o Mod Council, e ha affermato risultati contrastanti riguardo a Reddit che fa mosse effettive in risposta a critiche e suggerimenti mod.

“Il Reddit Mod Board in particolare è un posto in cui ascolteranno se ascoltano o meno i moderatori.

Reddit si rifiuta di rinunciare a quasi tutte le richieste dei mod, che hanno incluso cose come prezzi API accessibili o più tempo per adattarsi ai nuovi prezzi per le app che apprezzano e un’esenzione più ampia per gli utenti di app (compresi i mod) con esigenze di accessibilità. La rimozione di modifiche fastidiose da parte di Reddit ha anche contribuito a erodere la fiducia della comunità di Reddit.

Akash Maharaj, un esperto equestre che siede anche nel Mod Council di Reddit, ha detto ad Ars che non pensa che gli sforzi recentemente delineati ripareranno da soli le relazioni interrotte. Questo perché il problema non era la mancanza di canali di comunicazione, ma piuttosto la leadership dell’azienda che mostrava “incrollabile disprezzo per i consigli ricevuti durante quelle comunicazioni”:

Aumentare la frequenza delle comunicazioni senza cambiare il modo in cui l’azienda risponde a ciò che sente non sana le divisioni, le allarga. Se i leader aziendali di Reddit intendono seriamente annullare il danno causato dal loro comportamento, dovrebbero affrontare le legittime lamentele degli utenti, piuttosto che invitare semplicemente gli utenti a ribadire le loro lamentele in piccoli gruppi.

Videlock sta riconsiderando di essere un mod di Reddit in questi giorni, ma ha detto che il coinvolgimento di Reddit è un gradito passo nella giusta direzione. Alla domanda su come Reddit potrebbe ripristinare il suo rapporto con i moderatori, la sua risposta è stata semplice: delle scuse.

“Dopo cosa [CEO Huffman] Bugie, ha detto, i falsi inizi del compromesso. È molto. Posso capire parte della frustrazione dei migliori amministratori di Reddit, un po’; Tuttavia, sembra che la maggior parte dei funzionari con cui ho parlato non sia disposta a parlare di questo problema e abbia paura di esprimere la propria vera opinione in merito”.

Nel frattempo, Maharaj si chiedeva se Reddit potesse, in effetti, ricucire il suo rapporto con i mod:

“Onestamente non so se sia possibile per l’attuale leadership fare un passo indietro dall’orlo del baratro”, ha detto.

“Ha mostrato una capacità di giudizio catastroficamente scarsa, un velenoso disprezzo per la comunità di Reddit e un impulso egoistico a mettere l’ego dei suoi ufficiali al di sopra degli interessi della piattaforma. Sembra che i leader aziendali di Reddit preferirebbero sprofondare la piattaforma in un iceberg piuttosto che ammettere di aver tracciato una cattiva rotta”.

Il moderatore ha suggerito che i leader aziendali di Reddit si preparino a “mostrare umiltà”, “compromettere i propri errori contundenti” e “mostrare rimorso attraverso azioni dall’alto”.

Reddit ha rifiutato di commentare le conversazioni che Ars ha avuto indipendentemente con le modifiche.

buco profondo

Reddit è andato avanti con le modifiche ai prezzi dell’API il 1 luglio, chiudendo diverse app Reddit di terze parti e alcuni modelli a pagamento che provano con cautela. Da allora, alcuni utenti di lunga data, inclusi moderatori e comunità, sono usciti da Reddit, con alcuni membri della comunità che tifavano su altre piattaforme social, come Lemmy e Discord.

Nel frattempo, ci sono ancora 1.962 subreddit di protesta privata su Reddit, secondo Localizzatore Reddark_24/7. E alcuni Redditor lo stanno già usando r / luogoche è stato rilanciato oggi e consente agli utenti di Reddit di modificare i pixel su una scheda virtuale per esprimere le proprie lamentele, come puoi vedere da questo screenshot parziale della scheda preso circa due ore dopo il suo rilancio:

La frettolosa implementazione di Reddit delle tariffe API e la minimizzazione delle proteste (internamente, presumibilmente o per Incalza) E le lamentele sono spesso citate dai mod Ars a cui si è parlato per sollevare proteste al di là di un dibattito su quanto dovrebbe costare un’API precedentemente gratuita. Reddit si è scavato in un enorme buco che probabilmente non sarà in grado di strisciare attraverso i metodi tipici. È stata la più grande protesta nella storia di Reddit, e le discussioni virtuali e la continuazione di programmi di comunicazione già consolidati non sarebbero sufficienti per convincere fastidiosi mod che il nuovo Reddit non solo si preoccupa dei suoi utenti, ma considera anche le loro opinioni perseguibili.

Advance Publications, che possiede la società madre di Ars Technica Condé Nast, è il maggiore azionista di Reddit.