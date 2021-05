Il rendering trapelato mostra una riprogettazione audace dell’ammiraglia di Google per il 2021 reale

Una settimana fa, John Prosser, amato da molti, ha mostrato al mondo Primo sguardo a Pixel 6 e Pixel 6 Pro, rivela Grande e audace cambiamento di design nel carattere familiare degli smartphone Google. Ora, OnLeaks sta rivelando di più sul nuovo e sul reale Pioniere Da Google, per confermare il tuo design e aggiungere altri dettagli importanti.





Il ritorno di Google a due dei banner

Come al solito con Incorpora un Tweet, Quello che rivela Fa Basato su progetti, cioè, dà un’idea generale del design, ma può offrire modifiche finali. Tuttavia, il primo dettaglio sorprendente è che entrambi i flussi dichiarano l’esistenza di Pixel 6 e Pixel 6 Pro, il che significa il ritorno di Google su due smartphone di punta, Dopo il Pixel 5. Inoltre, sembra che Google abbandonerà finalmente la qualifica “XL” per scommettere su “Pro”.

Pixel 6 Pro

In collaborazione con il sito numero, OnLeaks ho mostrato Fa Pixel 6 Pro, con una riprogettazione importante rispetto alle generazioni precedenti. Innanzitutto, avrà due nuovi smartphone Google Display AMOLED curvo da 6,67 pollici, per me Fa, Con un foro al centro invece dell’angolo in alto a sinistra come su Pixel 5. Plus, per la prima volta Google applicherà un sensore di impronte digitali al pannello.

Sul retro, Pixel 6 Pro integrerà una serie di tre fotocamere, che è la prima nella storia degli smartphone Google, ma a differenza delle nuove fotocamere, il pannello posteriore è molto diverso da qualsiasi cosa vista nel precedente Pixel. Google, secondo il rapporto, adotterà un nuovo design in tre colori: bianco su tre quarti del pannello posteriore, Barra nera con tre camere disposte orizzontalmente L’estremità superiore sarà di un arancione sorprendente, che corrisponde effettivamente al colore “G” al centro del corpo.

Pixel 6

Dall’altro lato, Fa Dal fratello minore il Pixel 6 indica lo stesso design con leggere differenze: Lo schermo AMOLED sarà più piccolo, 6,4 pollici e piatto, senza curve lateraliPur mantenendo il sensore di impronte digitali integrato. Inoltre, lo stesso design a tre colori è mantenuto anche sul retro, ma perde un sensore per mantenere due fotocamere.

Su entrambi gli smartphone, il modulo della fotocamera si distinguerà notevolmente dal tuo corpo, secondo i rapporti, ma dovrebbe essere un nastro piuttosto che un modulo più coerente. Oltre alla presenza di altoparlanti stereo e funzionalità di ricarica wireless.

Pixel 6 Pro

A parte questi dettagli, non si sa ancora nient’altro su Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Tuttavia, È stato detto per diverse settimane Cosa o cosa Google, in collaborazione con Samsung, ha sviluppato un proprio chipset WhitechapelPer dare vita ai tuoi dispositivi. Per conoscere tutti i dettagli nuovi e promettenti Pioniere Da Google dovremo aspettare, se tutto va bene, fino a settembre o ottobre, come ogni anno.