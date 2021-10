Hyderabad: Chee chee .. così tanto kakkurta .. furto di sandali .. shop kabolu | Ladro di Chabal ripreso dalla telecamera CC nella città vecchia di Hyderabad

Ladro di Chabal

Saggezza.. Si dice che gli adulti sono rispettati ovunque nel mondo se la stessa qualità è buona. Se il cattivo non è buono nessuno si avvicinerà. In passato non si sapeva chi fossero. Ma ora con l’avvento delle telecamere di sorveglianza del terzo occhio (CCTV), tutti i ladri stanno trovando il loro massimo. La tecnologia.. in modo che ignori chi fa piccoli errori. Si è parlato molto dell’ultimo furto di un uomo.

Si dice nell’antica città di Hyderabad che chi ha derubato deve essere picchiato. Il ladro non stava dicendo che… ha rubato quei sandali. È anche in una moschea. Tutti quelli che venivano a pregare entravano dentro con le scarpe libere fuori per pregare sinceramente. Molti dei loro sandali mancavano quando uscivano dopo la preghiera. Il modo in cui ha rubato i sandali è stato anche peggio. Il ladro sembrava aver pianificato il futuro e ci è arrivato. Guardando il momento in cui non c’era nessuno, si inchinò immediatamente al punto in cui si trovava il sandalo. Ha nascosto tutte le bellissime modelle all’interno del vestito. Tuttavia, una coppia e due coppie hanno perso, ma non gli importava, ma… molte coppie sono state perse e lì sono state proiettate le riprese della CCTV. L’intero Bagutam, che era stato inseguito dal ladro di scarpe, era già uscito.

-Noor, TV9 Telugu, Hyderabad

Leggi anche: La moglie cucina e mangia il pesce che tiene il marito… per colpa sua?

La donna che è andata a fare una piacevole passeggiata nel parco.. Eppure quel giorno è tornato il suo vortice