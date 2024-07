Le missioni su Marte affrontano una sfida inaspettata: i farmaci scaduti

Immagina il disastro di un'emicrania costante. Cerchi freneticamente un antidolorifico nel tuo armadietto dei medicinali solo per scoprire che è scaduto due anni fa. Bisogna quindi uscire dalla comodità di casa, affrontare gli ingorghi e fare la fila davanti alla farmacia per comprare una scatola, sempre in mezzo alla crisi. Ora trasferiamo questo scenario in una missione spaziale su Marte, dove la farmacia più vicina si trova a 240 milioni di chilometri di distanza. I ricercatori della Duke University School of Medicine hanno recentemente lavorato sulla sfida inaspettata posta dai farmaci scaduti nelle future missioni con equipaggio sul Pianeta Rosso.

Ambizioni marziane

L'esplorazione di Marte è stata a lungo il sogno di scienziati e ingegneri spaziali e per questo motivo ha attirato l'attenzione La promessa delle scoperte scientifiche e del progresso tecnologico. Le future missioni con equipaggio mireranno anche a esplorare la superficie del pianeta alla ricerca di segni di vita passata o presente. Un’altra ambizione è aprire la strada a una possibile possibilità Colonizzazione umana. Ciò include la ricerca di risorse locali, come acqua e minerali, nonché lo sviluppo di tecniche per vivere e lavorare in un ambiente extraterrestre.

Infine, le future missioni su Marte fungeranno da laboratorio per testare tecnologie avanzate, come sistemi di propulsione e habitat spaziali, che saranno necessarie per missioni più distanti come quelle sulle lune di Giove o Saturno.

Sfide esplorative

Sebbene queste ambizioni siano entusiasmanti, comporteranno sfide complesse che richiedono soluzioni innovative. Gli astronauti che viaggiano su Marte saranno esposti per un lungo periodo di tempo in un ambiente di microgravità. Tuttavia, ciò può portare a problemi di salute come perdita di densità ossea, alterazioni muscolari e disturbi cardiovascolari. Inoltre, alti livelli di radiazioni nello spazio aumentano il rischio di cancro e altre malattie gravi.

L’isolamento prolungato e la separazione dalla terra possono anche avere effetti psicologici significativi sui membri dell’equipaggio. Le sfide mentali causate dal confinamento e dalla distanza possono effettivamente influenzare il morale e la coesione del gruppo, mettendo a rischio il successo della missione.

Un'altra grande preoccupazione imprevista è… Gestione dei farmaci. Gli astronauti dovranno già affrontare diverse sfide per la salute, come dolori, allergie e disturbi del sonno. Cosa accadrebbe se questi farmaci scadessero durante un viaggio di tre anni su Marte? Uno studio condotto dalla Duke University ha indagato questo argomento.

Problema della droga

Come parte del loro lavoro, i ricercatori hanno analizzato i farmaci disponibili a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per valutare per quanto tempo potrebbero rimanere efficaci nell’ambiente spaziale. I tipi di trattamenti coinvolti includevano quelli Per le allergie, Come antistaminici e colliri utilizzati Allevia l'irritazione o l'infiammazione O tablet Contro il dolore Oltre ad altri farmaci comuni.

Dei 106 farmaci elencati a bordo dell’ISS, i dati sulla durata di conservazione erano disponibili solo per 91 di essi. tra loro, 54 La loro data di scadenza era inferiore a tre anni Se conservato nella sua confezione originale. I farmaci comuni come colliri e compresse allergiche hanno una data di scadenza non superiore a due anni. Questa constatazione suscita quindi una forte preoccupazione per le missioni spaziali: i farmaci scaduti, pur essendo ancora efficaci, potrebbero in realtà essere pericolosi. perdere la loro forza.

Al di là della semplice questione della scadenza, i ricercatori si chiedono ancora… Effetti della microgravità Sulla stabilità dei farmaci. Le condizioni spaziali, compresi gli elevati livelli di radiazioni e gli sbalzi estremi di temperatura, possono effettivamente accelerare il degrado dei prodotti farmaceutici. Saranno quindi necessari anche studi mirati per capirlo.

Nonostante ciò, sembra necessario che le agenzie spaziali come la NASA sviluppino strategie per la gestione dei farmaci scaduti ed esplorino soluzioni come la produzione di farmaci in orbita o il miglioramento delle formulazioni per una maggiore durata.

Lo studio è pubblicato sulla rivista NPJ a microgravità.