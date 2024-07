Le cover ufficiali del Pixel 9 Pro sono trapelate e indicano un nuovo colore inaspettato

È giusto dire che le continue fughe di notizie su Google Pixel 9 si stanno trasformando in una sorta di diluvio in questo momento, e le ultime fughe di notizie non autorizzate mettono in mostra le custodie ufficiali per Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL e rivelano un colore extra a sorpresa su lo stesso tempo.

Queste immagini provengono per gentile concessione di un noto leaker @onlex E Indirizzi AndroidQueste immagini mostrano come le sporgenze piuttosto grandi del ripiano della fotocamera su Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL saranno protette dalle linee curve di queste custodie in silicone.

Se queste sono vere, stiamo esaminando Carbone, Porcellana, Nocciola e Rosa per le opzioni di colore, nonché Aloe, che corrisponde a una delle opzioni per Google Pixel 8a, anche se finora non ci aspetteremmo che per Pixel 9 pro.

Potrebbero esserci ancora delle sorprese in attesa della presentazione ufficiale di questi telefoni, prevista per martedì 13 agosto, e ovviamente vi forniremo tutte le novità e gli annunci non appena avverranno.

Taglia XL

Le custodie per Pixel 9 Pro potrebbero assomigliare a questa (Credito immagine: @OnLeaks / Titoli Android)

Per quanto riguarda le custodie per Pixel 9 Pro XL, qui c'è solo carbone, porcellana, nocciola e rosa, quindi niente cactus. Ciò suggerisce che potrebbe esserci un colore esclusivo per Pixel 9 Pro, con le opzioni di colore standard Pixel 9 ancora diverse.

Sembra che queste custodie saranno molto simili alle custodie ufficiali che abbiamo visto da Google per i precedenti telefoni Pixel, con un esterno morbido e gommoso e una finitura in tessuto morbido all'interno per mantenere il tuo dispositivo ben protetto.

Di questo passo non ci sarà nulla di nuovo da dire per Google quando arriverà la data di lancio prevista. Oltre ai suggerimenti ufficiali, abbiamo sentito molto parlare delle specifiche migliorate che possiamo aspettarci e del potenziale design di questi telefoni.

READ Secondo quanto riferito, Instagram sta testando una funzionalità di interruzioni pubblicitarie di 5 secondi non ignorabili Iscriviti per ricevere le ultime notizie, recensioni, opinioni, le migliori offerte tecnologiche e altro ancora.

Oltre ai quattro telefoni della serie Pixel 9 – i due telefoni sopra menzionati, più Pixel 9 e Pixel 9 Pro Fold – probabilmente vedremo arrivare anche Pixel Watch 3 e Google Pixel Buds Pro 2 allo stesso evento.