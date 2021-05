La strada è ventosa su due ruote verso il negozio arvtech

Desktop e schermi





esattamente come L’ultima volta, L’abbiamo scelto con un computer desktop e Foramax ASUS Intel Game PC V5-tel Stiamo iniziando. ASUS TUF Gaming GT301 presenta la scheda madre ASUS TUF Gaming B460M-Plus con processore Intel Core i9-10900F a 10 core / 20 thread con turbocompressore fino a 5,2 GHz senza GPU integrata, 2 x 8 GB di memoria DDR4-3000 e memoria ASUS con un capacità della scheda video da 12 GB TUF Gaming GeForce RTX 3060 e SSD NVMe A2000 da 1 TB di Kingston (che abbiamo già avuto fortuna Testare).



L’alimentatore è affidato all’alimentatore Corsair CV650 650W 80 Plus Bronze, e la fattura includerà 569.900 HUF e una garanzia di 3 anni. Come al solito, ovviamente, possiamo sfruttare varie opzioni di espansione / sviluppo prima di ordinare.

Se hai una macchina da gioco, lo schermo con un’elevata frequenza di aggiornamento, come uno schermo da 27 pollici, 1500R curvo, risoluzione Full HD, 165 Hz VA, non dovrebbe far male. MSI Optix MAG272C. Lo schermo presenta un soffitto di 300 cd / m2, un rapporto di contrasto statico di 3000: 1, tempo di risposta di 1 ms e supporta la tecnologia AMD FreeSync Premium. Sebbene ottenuto con FRC, il numero di colori che può visualizzare è di 1,07 miliardi, mentre gli spazi colore sRGB e DCI-P3 coprono rispettivamente il 120 e il 90 percento. Vale la pena notare che se accoppi le tue periferiche con una nuova PlayStation o Xbox, puoi aspettarti 120Hz.



Sul retro dello schermo, una versione DisplayPort 1.2a, due ingressi HDMI 2.0b e una presa USB Type-C che supporta DisplayPort alt si sono intrufolati in un hub USB 2.0 a doppia porta e un jack audio. Sebbene la base possa essere solo inclinata, i fori VESA da 100 x 100 mm possono essere selezionati per dare piacere ai supporti per braccioli / spalle. Il supporto software per il monitor, venduto per 89.990 HUF, è OSD di gioco e app Android Remote Display. La garanzia, come il seguente modello, è di tre anni.



Può essere confiscato per HUF 115.990, oltre a 165 Hz (e AMD FreeSync Premium) MSI Optix G32CQ4 Il display inizia con una classe uno superiore, poiché il pannello VA da 31,5 pollici, 1500R-arc evoca fino a 2560 x 1440 pixel in originale. La luminosità è al massimo di 250 cd / m2, il contrasto e il tempo di risposta MPRT sono gli stessi delle controparti più piccole, mentre il numero di colori che appaiono sullo schermo è 16,7 milioni, fornendo 114,8 e 91,43 percento di sRGB / DCI-P3 copertura dello spazio colore, rispettivamente.

DisplayPort 1.2 è dotato di due porte HDMI 2.0 e un jack audio da 3,5 mm, ma non c’è differenza dal MAG272C per quanto riguarda la base e la compatibilità VESA (e la modalità console a 120 Hz).

