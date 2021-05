iPhone ti rende “schiavo di Apple”

Pavel Durov Potrebbe non essere più un fan di Apple. “Ogni volta che utilizzo un iPhone per testare la nostra app iOS, mi sento come se fossi tornato nel Medioevo. Schermi a 60 Hz da I phone Caddy con moderni schermi da 120 Hz da Di aspetto maschile– Gli smartphone non riescono a tenere il passo “, scrive Nel postare un blog. Un “vecchio” dispositivo Apple E gli utenti di iPhoneSchiavi digitaliDa Apple, afferma il fondatore di Telegram.

Puoi installare solo app che possono essere trovate nell’App Store e puoi utilizzare solo il servizio iCloud di Apple per eseguire automaticamente i backup. Quindi non c’è da meravigliarsi che Apple abbia scelto un “approccio totalitario” in Cina per supportare il Partito Comunista Cinese nel monitoraggio dei propri cittadini.