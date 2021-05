Video virale | Video di paesaggi ottenuti da un drone e centinaia di storditi sulle reti | YouTube | Indicazioni | Di tendenza | Indicazioni | nnda nnrt | dal lato

Video virale | Per molte persone sui social media, i video catturati dai droni sono incredibili. Questo perché mostrano cose che solo un uccello può apprezzare, ma non capire in volo.

Uno di quelli che hanno causato rabbia Youtube Insegna diverse aree rurali da Hong Kong . L’impressionante record del dispositivo rappresenta l’esperienza dell’autore della clip, il 26enne Ranobis.

Come mostrato nella descrizione del video, rilasciato in Youtube Su Caters Clips, questo ragazzo Voleva allontanarsi dalla visione globale dell’isola e mostrare i paesaggi sconosciuti.

Diversi utenti hanno affermato di aver trovato le scene a loro volta totalmente affascinanti e stimolanti. “Non lo avrei mai immaginato Hong Kong Aveva posti così belli “, ha sottolineato uno di loro.

E va notato che li prendi Presentato in vari gruppi di appassionati di droni, Fino a quando non diventano più famosi.

