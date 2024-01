Lo studio ha rilevato che il 94% dei collegamenti SGE di Google differiscono dai risultati di ricerca organici

Le risposte generate dall'intelligenza artificiale nella Generative Search Experience (SGE) di Google non corrispondono ad alcun collegamento dei primi 10 risultati di ricerca organici di Google il 93,8% delle volte.

Questo è quanto emerge da una nuova analisi di Authoritas, focalizzata soprattutto sulle parole chiave commerciali.

Perché ci interessa? Si prevede che Google SGE ridurrà in modo significativo il traffico organico verso i siti Web per molte parole chiave perché gli utenti saranno in grado di ottenere la risposta direttamente nella risposta generata dall'intelligenza artificiale di Google. L'unico punto positivo? I siti web che non compaiono nei primi 10 risultati organici di Google potrebbero essere visualizzati come collegamenti all'interno di SGE.

SGE fornisce spesso collegamenti a contenuti che non si trovano tra i primi risultati organici. Secondo lo studio:

In termini semplici, quando si confrontano gli URL generati dai contenuti SGE di Google con gli URL che appaiono nei risultati di ricerca organici (organici), la sovrapposizione è relativamente bassa. Solo nel 4,5% circa dei casi, l’URL nei contenuti generativi corrisponde esattamente all’URL nei risultati organici. Una percentuale minore (1,6%) corrisponde a livello di dominio, il che significa che il contenuto generato proviene dallo stesso sito Web di un risultato organico ma non dalla stessa identica pagina. Nella stragrande maggioranza delle volte (93,8%), i contenuti generativi forniscono URL completamente diversi da quelli trovati nei risultati di ricerca organici.

E il:

“Il 93,8% dei link generativi (almeno in questo set di dati) proveniva da fonti esterne ai domini organici di primo livello. Con solo il 4,5% degli URL generativi che corrispondono direttamente all'URL organico della pagina 1 e solo l'1,6% che mostra un URL diverso dalla stessa campo della classificazione biologica”.

Collegamenti a SGE. Nel complesso, in media, SGE visualizza circa 10 collegamenti, ma solo circa quattro collegamenti univoci. Inoltre, i collegamenti nelle risposte di SGE provengono da quattro siti Web unici. Ciò significa che in media due o tre collegamenti nelle risposte SGE puntano allo stesso sito web.

Percentuale di parole chiave contenenti risultati SGE. SGE ha mostrato l'86,8% delle parole chiave in questa analisi. Ciò significa che il 13,2% delle parole chiave non è riuscito ad attivare il contenuto SGE.

IL è nato La versione con pulsante (in cui Google ti chiede se desideri creare una risposta AI) è apparsa da SGE il 65,9% delle volte, ovvero più spesso della versione con pulsante Mostra di più Formattazione dei pulsanti (dove Google ti mostra parte della risposta generata dall'intelligenza artificiale).

A proposito dello studio. Sono stati raccolti dati per 1.000 parole chiave aziendali, utilizzando i dati di un titolare di un account Google Chrome residente a New York, nell'arco di due giorni nel dicembre 2023. Le parole chiave in 10 categorie includono:

le auto

Commercio elettronico e vendita al dettaglio

divertimento

Moda e abbigliamento

finanza

Cibo e bevande

Salute e benessere

legale

Tecnologia ed elettronica

Viaggi e ospitalità

