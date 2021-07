FIFA Chi? Pro Evolution è gratuito, sia su console che su PC

Konami vuole davvero che tu lasci FIFA, quindi stanno rendendo gratuito il popolare e amato gioco PES o Pro Evolution e rinominandolo eFootbal

Uno dei più grandi rivali del mondo dei giochi ha preso una svolta sorprendente, poiché la società di giochi Konami tenta di sfidare il controllo di EA sul marchio FIFA, rendendo Pro Evolution Soccer gratuito, sia per i giocatori PC che per coloro che ci giocano su console.

In arrivo su tutte le principali piattaforme questo autunno

In una dichiarazione rilasciata oggi (mercoledì) dal gigante dei giochi giapponese, ha introdotto la prossima generazione di Pro Evolution con il nuovo marchio – eFootball. In Konami, hanno ricostruito il loro gioco preferito su Unreal Afik Games Engine nel tentativo di trasformarlo da “solo un gioco” in un “servizio digitale”.

Konami ha annunciato che il suo nuovo gioco uscirà insieme su tutte le piattaforme – PlayStation 4 e 5, Xbox Series S e X, Xbox One e PC a partire da questo autunno – senza specificare una data specifica. Konami ha anche annunciato che dopo aver lanciato tutte queste piattaforme, sta anche pianificando versioni Android e iOS che “verranno dopo”.

Come parte della ricostruzione del gameplay basato sul motore di Epic Games, Konami afferma di aver aggiornato in modo significativo il gameplay, aggiungendo la tecnologia “tracking mods” che dovrebbe migliorare le animazioni di gioco per renderlo più realistico. Konami afferma che la nuova tecnologia si basa sull’enorme quantità di animazioni che è stata creata e il gioco adatta le animazioni per produrre la scena migliore in ogni interazione tra i personaggi del gioco, a seconda della velocità del giocatore e della posizione della palla.













Affronta un telegramma al più grande canale tecnologico del paese

Unisciti al canale Gictic su Telegram





Sebbene l’annuncio non abbia rivelato molto sul gameplay del nuovo gioco (che dovrebbe arrivare il mese prossimo), Konami afferma che la nuova versione brandizzata di Pro Evolution Soccer è “la più realistica ed emozionante” fino ad oggi. Quello che si sa, però, è che, come previsto, il nuovo indirizzo sarà solo digitale.





Konami afferma che con il lancio del nuovo gioco consentirà “partite domestiche” con le squadre con cui ha firmato un accordo, tra cui Barcellona, ​​Juventus, Bayern Monaco e Manchester United, insieme ad “altre”. Oltre al gioco gratuito, Konami consentirà anche la vendita di DLC in modo che i giocatori possano “recuperare la propria esperienza”.

Oltre all’edizione standard dei giochi multiplayer – che consentirà il cross-play tra giocatori console e PC – il nuovo gioco includerà anche l’opzione per gestire una squadra, tornei online e un Match Pass che consentirà ai giocatori di vincere oggetti e giocatori – che ricorda molto Modalità FIFA FUT.

Guarda il trailer del nuovo gioco: