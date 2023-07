Android 14 Beta 3, Beta 4 semplifica la condivisione degli elementi

Google sta aggiungendo nuove funzionalità ad Android 14 e migliorando quelle esistenti con ogni nuova beta. Con così tanti cambiamenti, ci vogliono alcuni giorni per trovarli tutti, e oggi 9to5Google Scopri una caratteristica interessante del sistema operativo. Secondo il post, due build beta di Android 14 (Beta 3 e Beta 4) hanno apportato alcune modifiche significative al foglio di condivisione (il menu che vedi quando tocchi il pulsante di condivisione).

Android 13 mostra quattro opzioni durante la condivisione di un elemento. Con Android 14 Beta 3, Google ha aumentato il numero a cinque, consentendo alle persone di vedere più opzioni di condivisione su una singola pagina. Android 14 Beta 4 migliora il foglio di condivisione dicendoti quale azione eseguirà ciascuna opzione di condivisione. Ad esempio, se copi un URL da un browser Web e lo condividi, il sistema operativo ti dirà che condividerai un collegamento e ti mostrerà anche un’anteprima di quel collegamento. Entrambi i miglioramenti rendono la condivisione più veloce, più facile e più conveniente.

Android 14 offre un sacco di nuove funzionalità e puoi dare un’occhiata a quelle più interessanti nel nostro articolo dedicato. Per quanto riguarda quando Samsung rilascerà Android 14 (One UI 6.0) per gli smartphone Galaxy, ci aspettiamo che accada la prossima settimana. Tuttavia, l’aggiornamento verrà rilasciato in versione beta, il che significa che solo le persone iscritte al programma beta lo riceveranno. Inoltre, Samsung rilascerà prima il nuovo sistema operativo per i suoi ultimi smartphone di fascia alta.

La società dovrebbe rilasciare Android 14 per tutti i dispositivi entro la fine di quest’anno.