Il treno più veloce del mondo

PECHINO: La Cina ha presentato il suo ultimo treno a levitazione magnetica. I suoi produttori affermano che può viaggiare a velocità fino a 600 chilometri all’ora. La Cina ha presentato il treno a Guangdao Town, nella provincia di Shandong, con tecnologia all-in-one. Si dice che sia il veicolo in movimento più veloce sulla terra in tutto il mondo. China Railway Rolling Stock Corporation afferma di essere alimentata da energia elettromagnetica. Questo treno non tocca i binari durante il viaggio.

La tecnologia utilizzata su questo treno è stata limitata alla Cina per quasi due decenni. Sta già utilizzando un treno realizzato con questa tecnologia per viaggiare dall’aeroporto di Shanghai alla città. Non esistono servizi ferroviari di questo tipo tra le province della Cina. La sua costruzione è già oggetto di ricerca a Shanghai e Chengdu. Il viaggio di 1.000 chilometri tra Shanghai e Pechino può essere completato in sole 2,5 ore se il treno diventa completamente disponibile. Attualmente il viaggio dura tre ore in aereo.. cinque ore sui treni ad alta velocità disponibili. La Cina si prepara a stabilire collegamenti di trasporto di tre ore tra le principali città.

Paesi come il Giappone e la Germania si stanno impegnando per costruire reti ferroviarie magnetiche. Per questo, rimuovere le rotaie esistenti e costruirne di nuove è un compito costoso. Molti paesi sono in ritardo in termini di costi dei progetti.