“WhatsApp” rivela un altro aggiornamento in arrivo per i telefoni “iPhone” e “Android”!

WhatsApp sta apportando alcune importanti modifiche all’app di chat, con un aggiornamento che include una funzione chiamata Joinable Calls.

E proprio la scorsa settimana, l’app di chat ha confermato che lancerà finalmente la possibilità di utilizzare il suo servizio su laptop e tablet senza la necessità di un telefono nelle vicinanze.

Ora sta introducendo le chiamate partecipabili, il che significa che coloro che hanno perso l’inizio di una chat video di gruppo potranno comunque chiamare in qualsiasi momento durante la conversazione.

Per migliorare la capacità degli utenti di effettuare e partecipare alle chiamate, WhatsApp ha creato una nuova schermata di informazioni sulla chiamata, in modo che gli utenti possano vedere chi è già in chiamata, chi è stato invitato e non si è ancora unito. Chiunque può premere il pulsante Ignora all’inizio della chiamata e partecipare in seguito dalla scheda Chiamate in WhatsApp.

Parlando dell’aggiornamento, WhatsApp ha dichiarato in un post sul blog: “In un momento in cui molti di noi sono separati, non c’è niente di meglio che riunirsi in una teleconferenza con amici e familiari e avere alcune delle migliori conversazioni che avvengono quando meno te lo aspetti ora, se qualcuno nel tuo gruppo perde una chiamata quando il telefono squilla, può comunque partecipare quando vuole. Puoi anche annullare l’iscrizione e rientrare mentre la chiamata è in corso.”

Fonte: Express