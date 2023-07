Daedalic Entertainment sta interrompendo lo sviluppo interno del gioco

Il Signore degli Anelli: Gollum è stato rilasciato in uno stato lugubre che ha provocato un grave fallimento commerciale per il gioco. L’editore Daedalic Entertainment ha annunciato che cesserà la sua attività di sviluppo di giochi dopo il fallimento del suo ultimo titolo.

Daedalic ha anche interrotto i lavori su un altro titolo de Il Signore degli Anelli.

La società ha annunciato la chiusura del suo studio interno situato ad Amburgo, in Germania. La società cesserà anche lo sviluppo del secondo progetto de Il Signore degli Anelli poiché si concentra interamente sulla sua attività editoriale e lavorerà con studi di terze parti sui suoi prossimi titoli.

In una dichiarazione a Polygon, Daedalic ha affermato che Lord of the Rings: Gollum non riesce a “essere all’altezza delle aspettative” dell’editore. La società conferma che continuerà a lavorare sugli aggiornamenti di Gollum, ma ha sospeso il lavoro su un altro gioco de Il Signore degli Anelli.

“Daedalic Entertainment ha preso la decisione di chiudere la sua divisione di sviluppo, concentrandosi ora completamente sulla nostra attività editoriale. Ci saranno otto uscite promettenti solo in questo anno fiscale”, si legge nella dichiarazione.

“Sebbene Il Signore degli Anelli: Gollum non sia stato all’altezza delle aspettative che avevamo per il gioco, siamo molto grati per l’opportunità e l’esperienza di apprendimento che ci ha offerto”.

La dichiarazione aggiunge: “Stiamo attualmente lavorando a un’altra patch per Il Signore degli Anelli: Gollum. Un progetto di follow-up nell’universo de Il Signore degli Anelli sarà già interrotto. Il Ministero Federale per gli Affari Economici e la Protezione del Clima, come l’ente preposto ai finanziamenti federali, ne è stato informato da tempo”.

L’editore continuerà a supportare il personale interessato dalla chiusura dello studio di sviluppo interno. Daedalic prevede di collocare gli ex dipendenti altrove nella sua “rete”.

Daedalic non aveva annunciato il secondo titolo de Il Signore degli Anelli su cui stava lavorando. Tuttavia, il progetto era già iniziato quando l’editore ha deciso di chiudere lo studio. Quello che sappiamo è che il gioco “trasporterà il giocatore in un mondo lussureggiante pieno di creature mitiche e magia”. Simile a Gollum, il gioco senza titolo prometteva di raccontare “una storia dal punto di vista di un personaggio che non avevano mai visto prima”.

Il Signore degli Anelli: Gollum ha avuto un inizio disastroso con i giocatori che hanno segnalato frequenti arresti anomali. Il gioco è diventato uno dei peggiori giochi del 2023 su Metacritic e OpenCritic.

Non sorprende che Daedalic abbia deciso di ristrutturare le sue operazioni commerciali sulla scia del fallimento commerciale de Il Signore degli Anelli: Gollum. Basta un titolo disastroso per smantellare uno studio più piccolo. Si spera che l’editore si rimetta in piedi e si ristabilisca come sviluppatore in futuro.