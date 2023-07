AMD assembla Starfield con la CPU della serie Ryzen 7000

Newegg rivela la possibilità di un AMD Game Bundle con Starfield

AMD è pronta ad annunciare un nuovo pacchetto di giochi con Starfield di Bethesda.

In una recente scoperta fatta da uno dei nostri instancabili lettori, sul sito di Newegg è apparsa una nuova pagina di bundle di giochi. Questo sviluppo è una forte indicazione che AMD potrebbe essere in procinto di introdurre un nuovo pacchetto di giochi che include l’attesissimo Starfield. Ciò che rende questa rivelazione ancora più interessante è la sua vicinanza al recente annuncio di AMD di una partnership con Bethesda, un famoso sviluppatore di giochi. Questa partnership è stata annunciata la scorsa settimana.

Secondo la pagina della promozione, sembra che tutte le CPU della serie Ryzen 7000 potranno partecipare a questa imminente promozione, inclusa la SKU da $ 223 come Ryzen 5 7600. Le CPU specifiche menzionate sono le seguenti:

Ryzen 9 7950X3D

Ryzen 97950X

Ryzen 9 7900X3D

Ryzen 97900X

Ryzen 9 7900

Ryzen77800X3D

Ryzen77700X

Ryzen77700

Ryzen57600X

Ryzen 5 7600

Tuttavia, va notato che al momento non sono state fornite informazioni in merito a un possibile bundle di gioco per GPU Radeon. La promozione precedente, che includeva The Last of Us Part 1, si è conclusa a fine maggio e da allora non ci sono stati aggiornamenti. Allo stesso modo, il bundle Ryzen 7000, che includeva STAR WARS Jedi Survivor, è scaduto il 30 giugno.

È necessario sottolineare che AMD fungerà da partner PC esclusivo per lanciare questo gioco. Pertanto, gli utenti possono aspettarsi che il supporto FSR 2.0 sia incluso fin dal giorno del lancio, come annunciato la scorsa settimana. Tuttavia, la risposta della comunità di gioco a questo annuncio è stata alquanto contrastante, poiché AMD e Bethesda non hanno risposto a una domanda cruciale posta dagli utenti: saranno supportati anche NVIDIA DLSS e Intel XeSS. Sfortunatamente, AMD ha mantenuto una posizione dura su questo tema, scegliendo di non fornire una risposta diretta a questa semplice domanda.

Il bundle del gioco Starfield sarà annunciato presto, molto probabilmente già la prossima settimana.

fonte: Nuovouovo

Mille grazie a CasualSAB per i consigli!