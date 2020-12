Un uomo è morto senza la quale di Windows non avrebbe potuto funzionare. Aiuto creare DirectX – Živě.cz

Eric Engstrom – La maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare di questo nome prima. Tuttavia, è una persona che, in una certa misura, è responsabile del fatto che Windows è diventata la principale piattaforma di gioco e Microsoft si è gettato nella creazione di una propria console di gioco. Tutto è possibile grazie alla tecnologia DirectX, alimentato da sviluppatore Eric Engstrom. È morto all’inizio di dicembre all’età di 55 anni.

Engstrom è stato uno dei tre sviluppatori che hanno progettato DirectX negli anni ’90. Oltre a lui, il gruppo comprendeva Craig Eisler e Alex S. John, e Engstrom, infine, unirsi a loro. Tutti e tre avevano una missione importante, a venire con un modo per rendere il gioco sul prossimo Windows 95 più pratico.

In un contesto di Microsoft, la maggior parte dei giochi erano ancora basati su DOS fino intorno al 1994, gli sviluppatori hanno avuto uno scarso incentivo per cercare di portarlo a Windows 3.1. E ‘appena cambiato con DirectX, la soluzione che il trio si avvicinò con – grazie a lui, Windows ha un’interfaccia che consente l’accesso diretto a dispositivi multimediali.

L’ironia è che la stessa Microsoft gestione al momento non credeva che Windows potrebbe diventare una piattaforma di gioco e non ha sostenuto lo sviluppo di DirectX molto nella sua infanzia. Anche con la minaccia di rilasciare i tre programmatori, capo di Windows Brad Silverberg, al momento ha dovuto alzarsi per loro.

Ma alla fine, tutto è andato bene, e anche se l’emergere di DirectX è stato graduale, gli sviluppatori di giochi visto inizialmente la notizia con estrema scetticismo e alla fine è diventato il motivo principale dietro la stabilità dei giochi su Windows e soprattutto la ragione per cui sono qui per questo giorno. Inoltre, nel corso del tempo, DirectX divenne la base per la creazione di Xbox.

Questo non è solo il contributo di Engstrom alla IT Hall of Fame. Attraverso il suo avvio Wildseed, è stato in prima linea di telefoni cellulari (poi acquistata da AOL) e poi co-creato Windows Mobile, oltre a lavorare su un sistema di pubblicità per i servizi online di Microsoft. In altre parole, gran parte della tecnologia odierna sarebbe diversa senza di essa, quindi il suo lavoro non verrà dimenticato.