Samsung sta collaborando con un elenco di atleti di tutto il mondo, tra cui Sky Brown, Johanne Defay, Madison de Rozario e Jagger Eaton, per contribuire a dare vita al programma Open Always Wins e Paris 2024 del marchio.

Samsung Electronics Co., Ltd., partner olimpico e paralimpico globale, ha annunciato oggi il tema ufficiale per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, “Gli Open Games vincono sempre”. Il messaggio illustra la convinzione di Samsung secondo cui, con una mente aperta, ogni nuova esperienza diventa un risultato significativo che apre nuovi orizzonti e infinite possibilità. Costituirà il cuore del programma Samsung Paris 2024 e prenderà vita in varie attività prima e durante i Giochi, e attraverso gli illustri ambasciatori sportivi del team Samsung Galaxy, anch'essi annunciati oggi.

“Samsung ha sostenuto lo spirito olimpico — La comunicazione utile è abilitata — “Sin dalle prime Olimpiadi del 1988”, ha affermato Stephanie Choi, vicepresidente esecutivo e responsabile marketing per il business dell'esperienza mobile di Samsung Electronics. “Per Parigi 2024, le ultime innovazioni e tecnologie di Samsung supporteranno l'organizzazione dei Giochi e contribuiranno a mantenere la promessa di essere i Giochi più aperti di sempre. Il messaggio del marchio 'Open Always Wins' riflette questo allineamento di valori e sarà messo in mostra in tutti i programmi Samsung Paris 2024.”

Il team Samsung Galaxy fungerà da voce principale di “Open Always Wins” e, condividendo i propri viaggi, dimostrerà come Samsung aiuta gli atleti e i fan ad aprirsi a nuove opportunità attraverso le sue tecnologie. Ogni atleta del team Samsung Galaxy, che include la stella britannica dello sci e ambasciatrice del marchio di lunga data Skye Brown, sa che una mentalità aperta ti porta alla vittoria, nello sport e oltre.

“Samsung ha lavorato per elevare l’esperienza dei Giochi Olimpici e Paralimpici — E sostenere gli atleti — “Da quasi quattro decenni”, ha affermato Tony Estanguet, Presidente di Paris 2024. “Mentre cerchiamo di creare 'Wide Open Games', siamo fiduciosi che la forte fiducia di Samsung nell'apertura e le sue innovative tecnologie mobili giocheranno un ruolo centrale. ” È il nostro turno a Parigi 2024. Insieme condivideremo, ispireremo e promuoveremo con orgoglio i Giochi Olimpici e Paralimpici per atleti e tifosi.

Il team Samsung Galaxy per Parigi 2024

Per Parigi 2024, il Team Samsung Galaxy è composto da più di 25 olimpionici e paralimpici — Tra loro ci sono la pattinatrice britannica Skye Brown, la campionessa spagnola di badminton Carolina Marin, la campionessa francese di pattinaggio artistico Aurélien Giroux e la ragazza americana B.[1] Grace “Sunny” Choi, il corridore tedesco Johannes Floers e l'icona del calcio sudcoreano Son Heung-min. — Con altri da nominare. Presenta molti atleti di alcuni degli sport più nuovi ai Giochi — Sci, surf e break — Che, come Samsung, condivide i valori fondamentali dell’apertura e dell’espressione di sé.

“Siamo orgogliosi di supportare questo fantastico team di atleti e di dargli il benvenuto nella famiglia Samsung”, ha aggiunto Stephanie Choi. “Non solo ispirano le persone dentro e fuori dal campo, ma hanno anche un impatto sulle loro comunità e sulla generazione successiva. Insieme al team Samsung Galaxy, siamo entusiasti di incoraggiare i fan di tutto il mondo ad aprirsi a nuove possibilità nella loro vita quotidiana”. .”

La squadra comprende anche la pattinatrice quindicenne Raisa Leal, che è diventata la più giovane brasiliana ad aver mai gareggiato alle Olimpiadi quando ha vinto l'argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020; Yeri Kim, la “sconfinata” ragazza sudcoreana che ha superato la perdita dell’udito per raggiungere i vertici del suo sport; Jagger Eaton (USA), sostenitore di una cultura aperta nel pattinaggio; I surfisti Johan Defay (Francia), John John Florence (USA) e Jack Robinson (Australia), che non sono solo accaniti concorrenti del surf, ma anche accaniti sostenitori dell'oceano e del clima; e i paralimpici Madison de Rosario (Australia) e Hugho Didier (Francia), che utilizzano le loro piattaforme per promuovere l'accessibilità e l'inclusività nello sport e nella società.

Madison De Rosario “Samsung fa parte delle Paralimpiadi da molto tempo, e uno dei più grandi privilegi dell'essere un paralimpico è quello di collaborare con un marchio che ha una forte passione per il movimento paralimpico”, ha affermato. “La tecnologia gioca un ruolo enorme in questo momento, soprattutto nelle Paralimpiadi e negli sport femminili, la possibilità di interagire direttamente con i fan fa avanzare l'azione molto più velocemente di qualsiasi altra cosa.

Jack Robinson: “Sono molto entusiasta della nuova opportunità di far parte di questa famiglia di atleti e di ispirarci a vicenda. Lo sport ci unisce tutti ed è ciò che tira fuori il meglio dalle persone, quindi non vedo l'ora di andare ai Giochi .”

Johann Defay Ha detto: “Sono molto felice di far parte del team Samsung Galaxy. La frase 'l'estroverso vince sempre' mi ricorda l'apertura mentale che si può ottenere attraverso la competizione: a volte vinciamo, a volte perdiamo, il che mette alla prova molti aspetti della vita.” Pensiamo molto a come si sviluppa l'evoluzione, penso che questa sia una forma di apertura mentale.

Jagger Eaton “Essere parte del team Samsung Galaxy significa moltissimo per me”, ha detto. “Per qualcuno che si avvicina allo skateboard in un modo così diverso, far parte di un marchio che fa la stessa cosa è fantastico.” “L'Open vince sempre, ” per me significa coinvolgere tutti “Penso che le Olimpiadi non siano solo un grande momento in cui tutti si riuniscono e tifano per il proprio Paese, ma sono anche un'opportunità per fare ciò che amo sulla scena mondiale. Per me, rimango sempre aperto al pattinaggio perché penso che sia una delle attività con la mentalità più aperta che puoi fare.”

Maggiori informazioni su come attivare il logo “Open Always Wins”, sui molti modi in cui Samsung migliorerà l’esperienza dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 e altri atleti del team Samsung Galaxy verranno annunciati man mano che la strada verso i Giochi continua. Di seguito è riportato l'elenco completo del team Samsung Galaxy.

[1] “B-girl” si riferisce a una ballerina di break dance.