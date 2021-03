La possibilità che la porta Lightning per iPhone si sviluppi in una porta MagSafe attaccata a un magnete: GIGAZINE

L’ultimo brevetto di Apple rivela che la porta Lightning dell’iPhone può evolversi in una porta MagSafe collegata magneticamente.

Apple vince brevetti per più modalità di sistemi di conduttori magnetici intelligenti: Apple, chiaramente

Il connettore di ricarica MagSafe a molla presenta un brevetto Apple recentemente concesso

Sul MacBook rilasciato da Apple dal 2006 al 2018, il corpo principale e l’adattatore CA sono collegati a un connettore con un magnete.MagSafeÈ stato adottato. Tuttavia, con il MacBook che passa a un modo per fornire alimentazione dalla porta Thunderbolt 3 / USB 3.1, MagSafe non è apparso nei moderni MacBook.

D’altra parte, nel 2020, MagSafe apparirà come un accessorio di ricarica wireless per iPhone. Puoi caricare iPhone in modalità wireless utilizzando gli accessori MagSafe.

Nella prima settimana di marzo 2021, AppleUfficio brevetti e marchi degli Stati UnitiIntitolato “Contatto con superficie magnetica”Ha ricevuto un brevettoL’ho fatto. Il brevetto è per l’uso di magneti per fissare il connettore del cavo al corpo, come MagSafe su MacBook.

Secondo i documenti del brevetto, il nuovo connettore brevettato MagSafe di Apple utilizza magneti e molle. È presente il nuovo connettore MagSafeCaricatore MagSafeL’iPhone può caricarsi più velocemente di, e sembra esserci una caratteristica che è meno probabile che polvere e acqua si raccolgano perché è più compatto dell’attuale connettore Lightning.

Di seguito è riportata una sezione trasversale del nuovo connettore MagSafe (a sinistra) e della porta (a destra). La parte superiore è prima di collegare il connettore e la presa e la parte inferiore dopo il collegamento. La molla all’interno del conduttore si espande e si contrae.



Il connettore (a sinistra) e la porta (a destra) sono i seguenti. Poiché la porta sul lato dell’iPhone non ha un foro allungato come la porta Lightning, è difficile che polvere e acqua si raccolgano e sembra essere di facile manutenzione.



Inoltre, l’analista Minchi Kuo, che ha trattato informazioni trapelate molto accurate relative ad Apple, prevede che “l’iPhone 13 adotterà una porta Lightning e non passerà a USB-C”, Apple lavorerà su USB Il motivo per cui -C non viene adottato si ritiene che sia “per ottenere un’esperienza completamente wireless”.

