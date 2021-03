È stato lanciato Realme C21, viene fornito con Helio G35, ha 3 fotocamere posteriori e una batteria da 5000 mAh.

C’è un nuovo paradigma da seguire ancora per il marchio realme, questa volta nella famiglia realme Narzo 30 Series in una versione piccola come Telefono Realme Narzo 30A Ma è sicuramente un modello che gioca con la potenza dell’Helio G85 di MediaTek e con una batteria da 6000 mAh, e supporta la ricarica rapida di 18 watt, oltre ad altre funzionalità che il team utilizza iphone-droid.net Sarà portato per la revisione moderatamente

Attrezzatura nella scatola

Realme Narzo 30A Box è disponibile in colori vivaci secondo lo stile della serie realme Narzo, permettendoci di scivolare subito. L’apparecchiatura all’interno della confezione include un realme Narzo 30A con pellicola protettiva, un adattatore da 18 W (9 V / 2 A), un dispositivo vassoio SIM, un cavo USB Type-C e una guida utente di base. E scheda di garanzia del prodotto

Design del corpo

Il design del realme Narzo 30A sembra un po ‘strano, ma è bellissimo. Con un motivo in due parti in cui la parte superiore è una superficie liscia, la parte inferiore sarà come una linea d’onda diagonale, ma in realtà quando viene toccata sarà liscia sulla copertina posteriore. E il colore che abbiamo è blu laser che lascia del tutto un blu verdastro brillante. L’altro colore disponibile sarà Black Laser Black.

Portandolo, è considerato molto comodo. Lascia la scatola dove ci sono poche impronte digitali. Quindi non devi continuare a pulire tutto il tempo

Mentre il display si presenta sotto forma di una goccia, il Mini-drop Full Screen è integrato con la fotocamera anteriore. Il lavoro di varie applicazioni è molto vivido, la dimensione dello schermo da 6,5 ​​pollici con risoluzione HD + e monitora le cose era a livello standard

Diamo un’occhiata al dispositivo. Inizia nella parte superiore dello schermo in più c’è una fotocamera frontale e ha anche un secondo altoparlante per la conversazione.

I diversi pulsanti operativi sia il boost – volume giù che il pulsante di accensione si trovano tutti sul lato destro. Sul lato sinistro del dispositivo c’è un vassoio per inserire due schede NanoSIM e aggiungere un’altra scheda MicroSD separata.

Nella parte inferiore del dispositivo è presente un jack per cuffie da 3,5 mm, accanto ad esso si trova il primo microfono, la porta USB Type-C e l’altoparlante principale.

Infine, c’è una configurazione a doppia fotocamera sul retro. Con una fotocamera reale le schede attive saranno sul lato sinistro. Sul lato destro è presente un quadrato per scrivere la parola AI e accanto ad esso è presente il flash LED mentre al centro del dispositivo è presente un sensore di scansione delle impronte digitali.

La cosa più importante che vogliamo introdurre nel realme Narzo 30A è la batteria da 6000mAh in dotazione, che può essere utilizzata per quasi un’intera giornata senza preoccupazioni. C’è anche un caricabatterie rapido da 18 W, mentre la fotocamera viene utilizzata per scattare foto generali in base allo stile realme, e ci sono diverse modalità disponibili, tra cui Ritratto, AI o foto in bianco e nero dagli obiettivi B&W Portrait.

Come stanno? Per vedere in anteprima il realme Narzo 30A, devo dire che il design è assolutamente sorprendente. Schermo a colori e viene fornito anche con chip di gioco Helio G85, oltre a una batteria da 6000mAh che consente a tutti di giocare, in attesa di continuare. Puoi riceverlo presto.