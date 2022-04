Android 13 beta non è più solo per gli sviluppatori

Il gigante della ricerca ha annunciato oggi che la prima beta pubblica di Android 13 è ora disponibile per chiunque disponga di un dispositivo Pixel compatibile da scaricare e provare. Il suo rilascio arriva prima del rilascio di Google Conferenza annuale degli sviluppatori il prossimo mese Quando la società dovrebbe fornire tutti i dettagli dei suoi piani per l’aggiornamento, il cui rilascio è previsto entro la fine dell’anno.

Per gli utenti finali, le funzionalità più interessanti sono quelle che sono già apparse in due anteprime iniziali per sviluppatori Android 13. C’è il supporto per l’audio Bluetooth Low Energy (LE), un Nuovo selettore di foto Consente di limitare le immagini a cui un’app può accedere, le opzioni per impostare una nuova icona dell’app e nuova autorizzazione Può ridurre i messaggi di notifica indesiderati.

Al contrario, le nuove funzionalità di questa beta pubblica sono più focalizzate sugli sviluppatori, come le modifiche all’autorizzazione dell’app per accedere ai file multimediali condivisi nella memoria locale. In un post sul blog, Dave Burke, vicepresidente dell’ingegneria di Google, ha affermato che l’autorizzazione ora sarà specifica per il tipo di media a cui l’app deve accedere (foto, video o audio), anziché chiedere semplicemente l’autorizzazione per accedere a tutti i file.

Keystore e KeyMint, due parti di Android in grado di gestire le chiavi di crittografia, sono stati aggiornati per fornire codici di errore più informativi. Ci sono anche nuove API per la riproduzione audio.

Per ulteriori informazioni su come iscriversi e scaricare la versione di prova, visita il sito di Google Sito per sviluppatori Android 13. Chiunque stia già eseguendo la Developer Preview dovrebbe ricevere automaticamente la nuova beta.