Il direttore di Overwatch 2 rivela le funzionalità di lavoro di squadra molto necessarie durante lo sviluppo

Enormi nuove funzionalità per il lavoro di squadra stanno arrivando in Overwatch 2, con il direttore del gioco che ha anticipato la possibilità di una minimappa tra le altre modifiche all'interfaccia utente molto richieste.

Overwatch 2 è uno dei giochi più incentrati sulla squadra disponibili, che mette squadre di cinque persone l'una contro l'altra per combattere per obiettivi e gli sviluppatori vogliono davvero concentrarsi sull'aspetto del lavoro di squadra.

Al di fuori del gioco con gli amici o della ricerca di un gruppo con microfoni, l'aspetto del lavoro di squadra di Overwatch 2 è stato incostante con alcuni giochi privi di qualsiasi tipo di comunicazione per le grandi combo finali.

Gli sviluppatori stanno cercando di cambiare questa situazione apportando diversi importanti miglioramenti all'elemento PVP dello sparatutto con eroi Aaron Killer abbonato Cosa i giocatori dovrebbero aspettarsi di vedere il debutto entro la fine dell'anno.

Una funzionalità PvE di Overwatch 2 è finalmente in sviluppo per il PVP

Secondo Aaron Keller, Party Frames è una funzionalità che secondo il team renderà più semplice la collaborazione tra i giocatori.

Nella modalità PvE, ci sono indicatori di salute sullo schermo per tutta la tua squadra, così puoi sempre conoscere la salute dei tuoi alleati. Dopo molta richiesta per questa funzionalità nel resto del gioco, sembra che gli sviluppatori abbiano finalmente iniziato a implementarla.

Ma non è tutto. Ci sono più funzionalità in fase di sviluppo, come alcune modifiche al sistema di spawn in arrivo nella Stagione 9 per rendere “più prominente” il respawn con i compagni di squadra.

“Anche altre potenziali funzionalità come miglioramenti del riempimento, modifiche al tabellone dei punteggi e modi per mitigare i campi di schieramento sono coerenti con questo. “Per mostrare la portata delle nostre discussioni, la funzionalità della minimappa è stata discussa solo per gli alleati”, ha aggiunto Keller.

Ha inoltre osservato che alcune di queste funzionalità sono già in corso mentre altre sono ancora allo studio. Basta non illuderti su tutto, specialmente sulla minimappa.

“Non penso che la minimappa abbia molte possibilità di caricarsi, ma penso che i party frame siano possibili.”

Dovremo solo vedere cosa accadrà mentre il 2024 continua con diverse stagioni OW2 pianificate per il futuro.