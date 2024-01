Otto cucine con armadi dal pavimento al soffitto nascondono abilmente il disordine

Spesso può essere difficile tenere in ordine la cucina, ma questo libro mostra come i mobili dal pavimento al soffitto siano un modo efficace per semplificare e creare sfondi ordinati per la preparazione del cibo.

Tradizionalmente, le cucine venivano progettate con pensili e pensili posizionati sotto il soffitto per garantire l’accessibilità. Tuttavia, molti architetti e interior designer oggi optano per soluzioni a tutta altezza piuttosto che massimizzare lo spazio di stoccaggio.

Gli esempi contenuti in questo libro mostrano che le soluzioni di stoccaggio dal pavimento al soffitto sono adatte a cucine di qualsiasi dimensione e stile e possono essere utilizzate per nascondere disordine, elettrodomestici e persino porte.

Il vantaggio è che questi armadi riducono anche le aree in cui si accumula la polvere, richiedendo meno tempo per la pulizia e lasciando più tempo per cucinare.

TS-H_01, Svizzera, di Tom Strala

Questa cucina minimalista, proveniente da una casa vicino a Berna, ha uno spazio di stoccaggio dal pavimento al soffitto che non solo nasconde il disordine, ma anche l'accesso al garage.

La parete bianca degli armadietti è punteggiata da maniglie rotonde rivestite in legno tenero e forma uno sfondo morbido per il grosso tavolo di preparazione, le pareti in gesso grezzo e le assi del pavimento in legno chiaro.

Churchtown, Irlanda, di Scullion Architects

Mobili con pannelli in quercia attraversano la luminosa cucina di Churchtown, un'estensione residenziale a Dublino ispirata ai giardini d'inverno vittoriani.

Massimizzando lo spazio di archiviazione, gli armadietti sono progettati per nascondere elettrodomestici e dispensa. Il calore del rovere è completato dal terrazzo bianco dai toni freddi sul pavimento e sui piani di lavoro.

Sasha, Francia, attraverso il progetto SABO

Una falegnameria in compensato di betulla a tutta altezza viene utilizzata per riporre il contenuto di questa cucina, progettata da SABO Project all'interno di un appartamento parigino.

Gli armadi appaiono quasi come un blocco solido, con piccole aperture ad arco che delineano sottilmente i confini di ciascuna porta. Un pannello presenta un'apertura ad arco più grande, che si apre in un angolo comodo per il gatto del proprietario.

Amagansett Beach House, USA, progettata da Starling Architecture e Emily Lindberg Design

Le unità dal pavimento al soffitto di questa cucina aiutano ad attirare l'attenzione sui dettagli di design più giocosi della stanza, tra cui un'isola scultorea personalizzata piena di forme esagerate.

Rifiniti in legno e privi di maniglie, gli armadi si fondono anche con pavimenti e soffitti, mascherandosi da pareti e creando un'estetica minimalista per la stanza.

Barbican Apartment, Regno Unito, di John Pawson

Il designer John Pawson ha utilizzato contenitori a tutta altezza nella cucina integrata di questo appartamento londinese per ottenere la sua caratteristica estetica minimalista.

L'abbondanza di spazio per riporre gli oggetti assicura che lo spazio sia ordinato, mentre la mancanza di maniglie sul mobile gli consente di confondersi con lo sfondo. Il resto della casa, situata nel brutalista Barbican Estate di Londra, è progettato con la stessa estetica minimalista.

The Parchment Works, Regno Unito, progettato da Will Gamble Architects

Armadi neri opachi e maniglie in ottone definiscono la cucina The Parchment Works, che Will Gamble Architects ha creato dal guscio di una vecchia stalla per il bestiame nel Northamptonshire.

I mobili della cucina si estendono dal pavimento al soffitto, posti sotto file di travetti in legno che appartengono alla struttura originaria. Il suo colore scuro assicura che l'attenzione venga mantenuta sulle superfici tattili in legno sovrastanti, così come sulle pareti imbiancate adiacenti.

Appartamento Botaniczna, Polonia, progettato da Agnieszka Owsiany Studio

Lo studio polacco Agnieszka Owsiany Studio combina legno e marmo in tutti gli interni di questo appartamento a Poznań.

In cucina, armadietti in rovere a tutta altezza fiancheggiano una parete, trafitti da un'alcova rivestita in marmo contenente una stufa. Gli armadi sono rifiniti con lunghe maniglie in rovere abbinate.

Portage Bay Float Home, USA, progettata dallo Studio DIAA

Questi volumi seguono il tetto a due falde della Portage Bay Float Home, che la co-fondatrice dello Studio DIAA Susan Stephan ha creato per se stessa a Seattle.

Il mobile in legno poggia con una cappa sopra la stufa, che è rifinita in acciaio inossidabile giustapposto dall'aspetto spazzolato.

