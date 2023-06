Quitality torna per punire i codardi giocatori di Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 includerà il metodo caratteristico della serie per affrontare concorrenti disonesti: Quitality. Introdotto per la prima volta in Mortal Kombat X, lo è l’essenza sono un tipo di mossa finale che può verificarsi solo durante le partite online, punendo il comportamento antisportivo di smettere presto in un modo opportunamente orribile.

Gioco di combattimento professionale Ryan “Ketchup” Neal Ho scoperto uno di questi incidenti durante il fine settimana durante una sessione di stress test online per il titolo, che puoi vedere di persona qui sotto. Mentre in precedenza la testa dell’illusionista sarebbe semplicemente esplosa, qui vediamo un personaggio esplodere abilmente sul suo collo.

Dopo 10 minuti di stress test l’MK1 e ho già ottenuto la mia prima qualità È bello tornare indietro? 🤣 pic.twitter.com/5eypbYx7Dt – ketchup (PND Ketchup) 23 giugno 2023

È un modo piuttosto interessante per punire gli imbroglioni che, si spera, spingerà i sostenitori a salvare presto una volta iniziata la lotta contro di loro, ma non tratterremo il respiro. Tuttavia, è ancora più soddisfacente della semplice disconnessione, quindi nasconderemo il re che si lamenta (per ora).