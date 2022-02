È ufficiale, Nintendo ha ritirato Super Smash Bros. Da EVO 2022

Come forse ricorderete, lo scorso marzo – Sony Interactive Entertainment ed eSports business RTS Ho vinto insieme il campionato per il gioco di combattimento Evo. Nintendo ha detto all’epoca che avrebbe continuato a “valutare” l’Evo come pianificato per il futuro Super Smash Bros. Attività del torneo.

Sembra che ora sia stata presa una decisione. Secondo un annuncio del team di Evo, Nintendo ha deciso di ritirare Super Smash Bros. dall’evento. Certo, è un enorme successo, poiché la serie è stata inclusa nel campionato di picchiaduro dal 2007.

Ecco la dichiarazione completa di Evo:

“Dal 2007, abbiamo assistito a momenti storici di Super Smash Bros creati durante gli eventi Evo. Siamo rattristati dal fatto che Nintendo abbia scelto di non portare avanti quell’eredità con noi quest’anno. In futuro, speriamo di celebrare ancora una volta Super Smash Bros. La community è al loro fianco».

Come notato sopra, ci sarà anche un teaser trailer per Evo 2022: si svolgerà l’8 marzo.

Nintendo ha menzionato in precedenza come “mi è piaciuto interagire con i fan nelle precedenti sessioni di Evo” e ha augurato il meglio agli organizzatori dello spettacolo per il loro nuovo progetto. Di recente, Nintendo ha ospitato un file Eventi speciali del torneo In collaborazione con Panda Global.

Se sentiamo aggiornamenti, te lo faremo sapere. Come ti senti riguardo a questa decisione? Lascia un commento qui sotto.