Un “futto” è un dispositivo di supporto in gomma progettato per i pazienti che imparano a camminare di nuovo

Lancio di Foto come attrezzo di supporto muscolare in gomma

Lavorando nel campo della riabilitazione per molti anni, Yoshihiro Yamada ha lanciato futto, a.k.a indossabile Una fascia elastica sostiene e sostituisce i muscoli scheletrici necessari per camminare. L’attrezzatura è costituita da una cintura di sostegno principale e da due paia di cinghie progettate per adattarsi alla struttura scheletrica dei muscoli delle gambe del paziente. Il futto è particolarmente utile per chi si sta riprendendo da infortuni sportivi così come per gli anziani, in quanto fornisce loro un sistema di supporto che facilita la deambulazione rafforzando i loro punti deboli. Tuttavia, questo dispositivo dovrebbe essere utilizzato in parallelo con sessioni di fisioterapia guidate da professionisti.



Fortunatamente, dalla mia esperienza nell’insegnamento dell’allenamento funzionale in una casa di cura, sapevo molto bene quale parte del corpo si muoveva quando venivano attivati ​​determinati muscoli. Se i muscoli della deambulazione non si muovono o sono difficili da muovere, in quale parte del corpo dovrebbe passare la gomma come filo in più? Anch’io sono riuscito a trovare la risposta. È così che è nata l’attrezzatura per il supporto muscolare scheletrico Foto, Yamada Lui scrive.



Attrezzatura per il sostegno dei muscoli scheletrici in gomma

Foto è composta da una cinghia e quattro cinghie elastiche

Con un peso di soli 280 grammi, Foto presenta una cinghia principale per laparotomia e due cinghie per ciascuna gamba: una cinghia anteriore che si allaccia direttamente sotto le dita dei piedi del paziente e cinghie posteriori che abbracciano la pianta dei piedi. Una volta fissati, gli elastici cominciano a contrarsi su tutti i lati (anteriore, posteriore, sinistro e destro), creando la giusta tensione per ‘raddrizzare’ la postura del paziente e sostenere i suoi passi: secondo l’azienda, l’aumento della pressione addominale è causato dal corsetto e dall’elastico stabilizza gli arti inferiori e allunga la colonna vertebrale, correggendo così la posizione del paziente. “Poiché la postura che porta al miglioramento può essere assunta in modo naturale, l’effetto dell’esercizio aumenta,” Yamada osserva.



Due cinturini per l’avampiede e due per la schiena

Un meccanismo a tre fasi aiuta il paziente a camminare

Passo 1: Quando i pazienti provano ad alzare le gambe, le loro cosce si sollevano naturalmente grazie al supporto FOTO dei muscoli ileopsoas. Allo stesso tempo, le ginocchia e i talloni sono allungati per evitare scivolamenti. Durante questa prima fase, viene mantenuta la stabilità del piede perno, dando ai pazienti un’adeguata stabilità mentre tentano di camminare in avanti o all’indietro.

Passo 2: Quando si tenta di colpire i talloni a terra, il muscolo tibiale anteriore solleva naturalmente le dita dei piedi del paziente, prevenendo inciampi e cadute. “Inoltre, sostenendo i muscoli dei glutei, migliorerà la postura al momento dell’atterraggio, Yamada continua.

Passaggio 3: Ripetendo la contrazione della gomma anteriore, posteriore, sinistra e destra ad ogni passo, il passo successivo inizia a sembrare più naturale. Allargando il passo e abbassando il centro di gravità, i pazienti alla fine avranno la possibilità di andare avanti e aumentare la velocità di deambulazione.



Aiutare i pazienti con lesioni sportive a imparare di nuovo a camminare correttamente | Foto: screenshot, per gentile concessione di Football



La cintura abbraccia il telaio delle gambe del paziente



Gli elastici di contrazione consentono alla colonna vertebrale di allungarsi per una corretta postura | Foto: screenshot, per gentile concessione di Football



L’ingranaggio futto in gomma pesa solo 280 grammi



L’attrezzatura completa include una cintura addominale e quattro cinture

nome: foto

progetto: Yoshihiro Yamada

lavoro: Attrezzatura per il supporto dei muscoli scheletrici

Materiale: gomma per cancellare

Peso: 280 gr