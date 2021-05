iFixit condivide lo smontaggio degli AirTags rivela un design “ straordinariamente compatto ” rispetto al Tile Mate e al Galaxy SmartTag

iFixit Partecipare Prima parte della loro serie in due parti a Shredding Apple AirTags Rintracciare gli elementi, rivela che Apple ha dovuto prendere decisioni di design impressionanti per realizzare il suo design compatto, incluso il ripensamento del layout degli altoparlanti.



Per fare un confronto, confronta gli iFixit AirTag di Apple‌ con il Tile Mate e il Samsung Galaxy SmartTag. Rispetto alla concorrenza, gli Air Mark sono i più piccoli, con lo spazio interno più grande utilizzato per ospitare la batteria stessa. Una notevole differenza nel design è la mancanza di un foro per gli AirTag integrati nel portachiavi, che iFixit attribuisce alla storia di Apple di “trasformare le funzioni essenziali in componenti aggiuntivi premium”.

I raggi X dei tre dispositivi mostrano già che Apple non ha sprecato spazio interno per il suo localizzatore di oggetti. Da un lato, il Tile Mate e il Galaxy SmartTag sembrano “tentacolare” con lo spazio interno e, nonostante le loro dimensioni maggiori, nessuno dei tracker ha una tecnologia a banda ultra larga come gli AirTag. Vale la pena menzionarlo Samsung ha recentemente lanciato una variante su larga scala Da Galaxy SmartTag; Tuttavia, iFixit non è stato in grado di ottenere un pezzo per il confronto.



Tile Mate, Galaxy SmartTag e AirTag sono tutti dotati di batterie a bottone sostituibili. AirTags‌ e Galaxy SmartTag utilizzano una batteria CR2032 da 0,6 Wh, mentre Tile Mate utilizza la batteria CR1632 da 0,39 Wh più piccola. Gli Air Marker sono dotati di un meccanismo di rotazione e sollevamento della piastra posteriore in termini di sostituzione della batteria, ma non includono un modo semplice per sollevare la piastra posteriore se si hanno mani unte o scivolose.

Tutti e 3 i tracker si aprono con la forza delle dita – non sono più necessari strumenti! Tuttavia, AirTag è di gran lunga il più impegnativo, soprattutto se ti sei concesso uno spuntino prima e hai numeri grassi. Immagina di aprire un barattolo di sottaceti ostinato con solo pollici scivolosi e hai l’idea. Altri tracker hanno slot dedicati per separare i pezzi con un’unghia: idrata a tuo piacimento!

La sostituzione della batteria è il massimo che un cliente abituale può ottenere nell’AirTag senza utilizzare gli strumenti giusti. Anche in questo caso, iFixit afferma che Apple ha mostrato “un’improvvisa impostazione nello spegnimento dell’AirTag”, indicando che per sbloccare completamente il tracker sono necessari solo una morsa e alcuni bastoncini di plastica.



AirTags‌ dispone di un altoparlante integrato che suona quando viene cliccato con un dispositivo accoppiato I phone attraverso Creare Applicazione, durante la preparazione e altre situazioni. Tuttavia, a causa delle sue dimensioni ridotte, Apple ha dovuto prendere in considerazione un nuovo modo per adattare il vivavoce al tracker. Con AirTags‌, Apple ha deciso di utilizzare l’intero corpo come driver dell’altoparlante, con la parte inferiore del cappuccio che funge da magnete dell’altoparlante.

È un cerchio lungo la strada mentre ti addentri nell’AirTag. Hai notato il “bottone” sul lato inferiore della copertina? Questo non è un pulsante cliccabile, come Mate e SmartTag, ma il magnete che abbiamo visto in precedenza nei raggi X. Si trova direttamente all’interno di una scheda logica a forma di ciambella, intrecciata in una bobina di rame per formare un altoparlante. Hai letto bene: il corpo dell’AirTag è fondamentalmente un driver dell’altoparlante. L’energia viene inviata alla bobina audio, che spinge i magneti montati sul diaframma – in questo caso, il coperchio di plastica dove risiede la batteria – emettendo suoni che ti portano al tuo bagaglio smarrito.

Come abbiamo indicato all’inizio di questa settimana, È possibile praticare un foro tramite AirTag Per compensare la mancanza di un foro integrato nel portachiavi. Ciò annullerà definitivamente la garanzia AirTags e, sebbene possibile, è rischioso. Come osserva iFixit, “La perforazione nel posto sbagliato può causare danni enormi”.

IFixit afferma che la seconda parte del suo smontaggio includerà informazioni dettagliate sul circuito AirTags e altri segreti nascosti. Per tutto ciò che devi sapere sui “segni delle compagnie aeree”, assicurati di controllare La nostra guida.