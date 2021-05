Link per il download dell’APK per gli utenti di tutto il mondo

Gli sviluppatori stanno rilasciando versioni beta di PUBG MOBILE Per testare le varie funzionalità prima che vengano finalmente applicate nel gioco. La versione beta del prossimo aggiornamento, ovvero la 1.4, è stata rilasciata ad aprile.

Presenta molti nuovi aspetti, inclusi i contenuti relativi a Godzilla vs Kong. Inoltre, la versione beta contiene la nuova mappa Arena.

I giocatori possono scaricarlo sul proprio dispositivo utilizzando il suo file APK. Questo articolo fornisce una guida passo passo su come scaricare l’ultima beta di PUBG Mobile 1.4.

Dichiarazione di non responsabilità: PUBG Mobile e PUBG Mobile Lite sono vietati in India. Pertanto, si consiglia vivamente agli utenti del paese di non scaricare il gioco.

Guida dettagliata al download dell’ultimo aggiornamento della versione beta di PUBG Mobile 1.4 Global utilizzando il file APK

I giocatori possono seguire i passaggi indicati di seguito per scaricare PUBG Mobile 1.4 beta sui propri dispositivi Android:

Passo 1: I giocatori devono scaricare il file APK beta di PUBG Mobile 1.4 sui propri dispositivi Android. Possono utilizzare il collegamento fornito di seguito per farlo:

File APK beta di PUBG Mobile 1.4: fare clic su Qui.

Vale la pena notare che il file APK per PUBG Mobile 1.4 beta è di circa 606 MB, mentre il file del pacchetto di risorse dipende dall’opzione scelta dai giocatori. Devono assicurarsi di avere abbastanza spazio.

Passo 2: Una volta che il file è stato scaricato, passa all’opzione “Installa da fonte sconosciuta” e installalo.

Passaggio 3: Gli utenti dovrebbero quindi aprire PUBG Mobile 1.4 beta e scegliere tra uno dei due pacchetti di risorse: Resource Pack con specifiche basse e HD Resource Pack.

Seleziona il pacchetto di risorse

Il quarto passaggio: Dopo che le correzioni nel gioco sono terminate, i giocatori devono fare clic sull’opzione “Ospite”. Apparirà una finestra di dialogo che chiederà loro di inserire il codice di invito.

Nota: il codice di chiamata / associazione è necessario per accettare i giocatori nella versione di prova.

Incolla il codice di invito

Quinto passaggio: Immettere il codice di invito e fare clic su “OK”. I giocatori potranno quindi accedere alla beta di PUBG Mobile 1.4.

Se il programma di avvio rileva un errore nell’analisi, può considerare di scaricare nuovamente il file APK e seguire i passaggi sopra indicati.

