Apple lancia l’app Journal, il pulsante di azione per la traduzione e altro in iOS 17.2

Apple ha rilasciato oggi iOS 17.2 per i modelli di iPhone supportati che offre molte nuove funzionalità. Questi includono una varietà di componenti aggiuntivi inizialmente annunciati durante Parola chiave Wonderlust Torna a settembre la nuova app Journal, oltre a strumenti esclusivi per le serie iPhone 15 e 15 Pro come la registrazione video spaziale e altro ancora.

La prima importante inclusione nell’aggiornamento iOS 17.2 è una nuova app Journal che consente agli utenti di registrare le proprie attività e pensieri quotidiani, con l’apprendimento automatico integrato che può fornire ulteriore supporto. Secondo Apple, quest’ultimo fornisce suggerimenti privati ​​e personalizzati per ispirare voci di diario e notifiche personalizzabili per aiutare gli utenti a sviluppare le proprie abitudini di scrittura.

Le voci del diario possono essere aggiunte toccando il pulsante “+” nell’app e gli utenti possono scegliere un suggerimento di Apple come base per la loro scrittura. Le voci vengono contrassegnate automaticamente con una data e sono disponibili anche opzioni per aggiungere segnalibri per un’organizzazione più semplice. Se lo desideri, puoi scegliere di includere foto, registrazioni audio e tag di posizione nel tuo diario.

Il prossimo è la nuova funzione di traduzione per il pulsante di azione della serie iPhone 15 Pro, che, come implicito, avvia il widget semplicemente tenendo premuto il pulsante. Al momento del lancio, la funzionalità sarà in grado di tradurre da una lingua specifica a un’altra in tempo reale e di apparire come testo tramite l’Isola Dinamica. Accanto c’è un pulsante di riproduzione che consente al tuo iPhone di leggere ad alta voce il testo tradotto.

Come accennato in precedenza, iOS 17.2 introduce anche la registrazione video spaziale sui modelli iPhone 15 Pro. Tuttavia, tieni presente che dovrai prima abilitarlo tramite Impostazioni affinché venga visualizzato nell’app Fotocamera.

In questo modo, gli utenti possono catturare foto o video 3D utilizzando due delle fotocamere del telefono in orientamento orizzontale, anche se la cattura di contenuti in questo formato potrà essere pienamente apprezzata solo tramite l’app Foto nella prossima versione. Visione Pro cuffia. Secondo Apple, i video spaziali 1080p vengono registrati a 30 fotogrammi al secondo e un minuto occupa 130 MB di spazio di archiviazione.

Naturalmente, iOS 17.2 porta con sé anche molte altre nuove funzionalità e aggiornamenti. Ecco un breve riepilogo di ciò che è incluso:

telecamera

La fotocamera teleobiettivo su iPhone 15 Pro e Pro Max è stata migliorata e mette a fuoco più velocemente quando si catturano oggetti piccoli e lontani.

Messaggi

La freccia Segui ti consente di passare facilmente al primo messaggio non letto nella conversazione toccando la freccia visibile nell’angolo in alto a destra.

L’opzione Aggiungi adesivo nel menu contestuale ti consente di aggiungere un adesivo direttamente alla bolla.

Gli aggiornamenti delle Memoji includono la possibilità di regolare la forma del corpo di qualsiasi Memoji.

La verifica della chiave di connessione fornisce avvisi automatici e codici di verifica della connessione per verificare che le persone che si trovano ad affrontare minacce digitali insolite stiano inviando messaggi solo alle persone a cui si riferiscono.

tempo atmosferico

Gli importi delle precipitazioni indicano le condizioni di pioggia e neve per un giorno particolare nei prossimi 10 giorni.

I widget appena aggiunti ti consentono di scegliere tra le precipitazioni della prossima ora, le previsioni giornaliere, gli orari di alba e tramonto e le condizioni attuali come qualità dell’aria, sensazione e velocità del vento.

Un’istantanea della mappa del vento ti aiuta a valutare rapidamente i modelli del vento e ad accedere a una sovrapposizione animata della mappa del vento per prepararti alle condizioni del vento previste nelle prossime 24 ore.

Il calendario lunare interattivo permette di visualizzare facilmente la fase lunare in qualsiasi giorno del mese successivo.

diversificato

Supporto per Siri per accedere e registrare i dati dell’app Salute in privato tramite voce.

I suoni di notifica predefiniti ora possono essere personalizzati tramite Impostazioni.

I miglioramenti di AirDrop includono opzioni ampliate per la condivisione dei contatti e la possibilità di condividere carte d’imbarco, biglietti per il cinema e altri pass idonei accoppiando due iPhone insieme.

La playlist Preferiti di Apple Music ti consente di tornare rapidamente ai brani preferiti in precedenza.

L’uso della cronologia di ascolto in Apple Music può essere disabilitato tramite Focus, in modo che la musica che stai ascoltando non venga visualizzata in Riprodotti di recente o influenzi i tuoi consigli.

Nuovo widget orologio digitale per schermata iniziale e modalità standby.

La compilazione automatica migliorata identifica i campi nei file PDF e in altri moduli.

Avviso di contenuto sensibile che blocca etichette esplicite e altri contenuti nei messaggi.

Supporto caricabatterie Qi2 per tutti i modelli iPhone 13 e iPhone 14.

Risolve un problema che impedisce la ricarica wireless in alcuni veicoli.

(Fonte: Apple [1] [2] [3])