La prossima gran turismo è attualmente conosciuta come F167, senza alcun indizio sul suo vero nome. Riscattati in più occasioni sotto le spoglie estese della Roma, gli 812 sono ancora una volta spiati da Varryx, uno dei migliori carbarazo in circolazione.

Prevista per basarsi sull’impressionante linguaggio di design di Roma, la F167 è l’ultima auto da turismo con motore V12 della casa automobilistica italiana, anche se al momento non è chiaro se ci sia un componente ibrido nascosto da qualche parte lì dentro. Va anche notato che la Ferrari vuole lanciare la sua prima auto elettrica nel 2025.

Entro il 2030, circa l’80 percento dei suoi modelli sarà ibrido o completamente elettrico a causa delle normative sulle emissioni e della continua ricerca di folli prestazioni in rettilineo. Dato che Automobili Lamborghini ha appena lanciato la sua ultima supercar con motore V12 con il pretesto di una Revuelto da 1.001 cavalli, il V12 aspirato continuerà nel 2030.

Il punto è che la Ferrari non smetterà presto di produrre quel fantastico V12, anche se solo il tempo dirà per quanto tempo la Ferrari potrà continuare a produrre quel motore senza l’assistenza ibrida. Infine, Lamborghini è passata a un sistema ibrido plug-in nella Revuelto, costituito dal suddetto propulsore, tre motori elettrici e una batteria alloggiata nel tunnel centrale che fungeva da tunnel di trasmissione sulla lunga Aventador.

Originariamente prevista solo come coupé, la F167 avrà una decappottabile in futuro. Parlando di decappottabili, la Roma Spider è stata appena lanciata per l’anno modello 2024 con un tetto in tessuto premium. Data la parentela della F167 con il modello Roma, la capote è il candidato più ovvio per la grande decappottabile V12.

All’inizio di quest’anno, la Ferrari ha informato gli investitori che lancerà quattro nuovi modelli durante l’anno solare 2023. Il primo di questi è il già citato Roma Spider. Siamo abbastanza sicuri che la SF90 Versione Speciale e la sostituzione 812 – F167 siano le prossime. La quarta e ultima vettura è un po’ vaga, anche se alcune voci prevedono una supercar. Potrebbero avere ragione considerando che il figlio prediletto di Maranello ha terminato la produzione LaFerrari nel 2018.

Un altro mistero a cui non abbiamo ancora una risposta è la cilindrata del V12 nella F167. La famiglia di motori F140 risale al 2002 e questo motore Enzo a cilindrata limitata ha una cilindrata di poco inferiore ai 6000 cc. L’iterazione più potente della F140 è il mulino da 6,5 ​​litri della Daytona SP3 (829 CV). La coppia massima estratta dalla F140 fino ad oggi è di 530 lb-ft (719 Nm) nella 812 Superfast basata su Monza SP1 e SP2.