Il Cigno Nero di Star Rail sarà il personaggio a 5 stelle Wind Nihility che Kafka stava aspettando

Honkai: Star Rail Sto finalmente iniziando ad anticipare i nuovi personaggi giocabili in arrivo con la versione 2.0 a febbraio del prossimo anno, a cominciare dal tanto atteso Cigno Nero a 5 stelle!

Black Swan utilizza l’elemento del vento e segue il percorso del nichilismoIl che ci porta a credere che sarà il personaggio a 5 stelle con danni nel tempo che i giocatori di Kafka stavano aspettando da molto tempo. Dato che Sampo, il personaggio a 4 stelle Wind Nihility, è già un ottimo compagno di squadra di Kafka, immagina quanto sarebbe bravo una persona a 5 stelle come Black Swan!

Il Cigno Nero è apparso per la prima volta in “Una miriade di trailer per Celestia: Miti sulle stelle” A maggio, dove ho raccontato ai giocatori le diverse epoche di Honkai: Star Rail.

Apparve anche il Cigno Nero Trailer “Una storia che non diventa mai noiosa”.che ha dato ai giocatori un’anteprima di un altro nuovo personaggio in Acheron e Penacony, il prossimo pianeta nel viaggio dell’Astral Express attraverso l’universo.

Black Swan è il custode del diario del Giardino dei Ricordi, una fazione che adora l’Eone della Memoria Foley, ed è descritto come un “veggente mistico ed elegante”. Anche Black Swan “ha una forte intenzione di collezionare ricordi unici, ma è difficile estrarre le idee che li guidano”.

I membri del Giardino della Rimembranza abbandonano i loro corpi terreni e viaggiano attraverso l’universo sotto forma di ricordi per trovare e raccogliere i ricordi più preziosi dei molti esseri dell’universo, il tutto al fine di preservare i ricordi dell’universo in caso di sua distruzione . .

Inoltre, il Cigno Nero non è il primo membro del Giardino dei Ricordi che incontriamo. Il nostro primo incontro con loro avviene sotto forma del misterioso “Messaggero”, un NPC con il corpo di una donna ma il cui volto è nascosto dietro una maschera che introduce il Pioniere nella Sala Dimenticata. Un altro membro del parco potrà essere incontrato anche nella Companion Quest del 7 marzo.

A differenza di Messenger e degli altri membri del Garden of Recollection che abbiamo incontrato, il volto di Black Swan non è nascosto. Ciò potrebbe indicare che lei è un membro di alto rango del Giardino della Memoria e una figura utile al suo interno Honkai: Star RailLa storia complessiva.

Invece, Black Swan indossa un velo e sembra più un’indovino in un elegante vestito viola, anche usando quelle che sembrano tarocchi mentre parla di Eoni nel trailer di Fables About the Stars.

Black Swan sarà doppiato da Arryn Zech nel doppiaggio inglese del gioco, Hitomi Nabatame nel doppiaggio giapponese, Yang Menglu nel doppiaggio cinese e Kim Ha-Young nel doppiaggio coreano.

con Honkai: Star Rail Il rilascio della versione 1.6 è previsto per il 27 dicembre e, presupponendo che avrà la consueta durata di 40 giorni, possiamo aspettarci che Black Swan e la versione 2.0 arrivino all’inizio di febbraio 2024.

Honkai: Star Rail Attualmente nella seconda metà della versione 1.5 con il personaggio di Conoscenza Fisica Argenti come personaggio a 5 stelle. La seconda metà di questo aggiornamento prevede anche la prima apparizione del personaggio a 4 stelle di Physical Harmony Hanya.

La versione 1.6 di dicembre vedrà anche il rilascio di tre nuovi personaggi: Ruan Mei e Dr. Rapporto e Xueyi.

