Come utilizzare Municipio 16 per l’aggiornamento di dicembre

L’attesissimo rilascio di Town Hall 16 ha inaugurato una nuova era per i giocatori di Clash of Clans. Con caratteristiche entusiasmanti come la capacità di combinare difese potenti e potenziamenti, navigare nel panorama post-Municipio 16 richiede una pianificazione strategica e un approccio ben ponderato.

In questa guida approfondiremo gli aspetti chiave della progressione, coprendo gli aggiornamenti degli edifici, i miglioramenti degli eroi e le strategie essenziali per il successo in Clash of Clans.

Guida al successo di Clash of Clans con Municipio 16

Fusione precoce per aumentare l’energia

Una delle prime decisioni importanti che i giocatori devono affrontare è se integrare le difese in anticipo. La fusione può cambiare le regole del gioco, fornendo più potere e la capacità di copiare le regole degli altri.

La raccomandazione è di incorporare tempestivamente cannoni e torri multi-shooter, poiché offrono vantaggi significativi. Assicurati che sia i cannoni rimbalzanti che le torri multi-arciere siano al livello massimo 15 prima di unirli. Migliorare le difese integrate al livello 2 ne aumenta la potenza.

Aggiornamenti della difesa strategica

Dopo la fusione, dovresti rivolgere la tua attenzione ad altre strutture difensive chiave. L’Arco-X e la difesa aerea diventano le massime priorità, soprattutto con i potenziamenti delle truppe come Electro Dragon, Super Dragon e Dragon Rider. Potenziare le tue torri magiche e i tuoi mortai è essenziale per contrastare varie strategie di attacco, comprese quelle che coinvolgono i lanciafiamme.

Aggiornamenti dello spazio di archiviazione

Uno degli aspetti interessanti del Municipio 16 è la maggiore capacità di stoccaggio, che consente di contenere l’incredibile cifra di 22 milioni di oro. Sorprendentemente, a causa della riduzione dei costi, l’aggiornamento dello storage potrebbe non essere una priorità nella fase iniziale.

Si consiglia ai giocatori free-to-play di ritardare gli aggiornamenti dello spazio di archiviazione, mentre coloro che usano le rune possono prendere in considerazione l’idea di aggiornarle per aumentare l’efficienza degli oggetti magici in Clash of Clans.

Aggiornamenti dell’eroe

Gli eroi svolgono un ruolo fondamentale nelle battaglie e, con l’introduzione del nuovo equipaggiamento eroico, potenziarli strategicamente diventa essenziale. Il Custode prende il comando grazie alle sue abilità rivoluzionarie. Seguono i Campioni dell’Elisir Nero, con la Regina che ha la priorità sul Re e il Campione Reale che acquisisce importanza con il suo potere crescente.

Casa degli animali e Volpe spirituale

La Casa degli Animali sblocca la Volpe dell’Anima, che è una preziosa aggiunta alle abilità difensive. Dai la priorità ai potenziamenti degli eroi rispetto a quelli degli animali domestici, poiché gli eroi svolgono un ruolo più importante nella difesa. Usa le pozioni eroe in modo strategico, tenendo presente il potenziale impatto del potenziamento della Volpe spirituale in Clash of Clans.

Aggiornamenti del laboratorio

Il Laboratorio introduce nuovi livelli di truppe, incantesimi e truppe oscure. La scelta degli aggiornamenti dipende dagli stili di gioco individuali e dalle strategie preferite. Dai la priorità ai potenziamenti che corrispondono alla strategia di attacco scelta, che si tratti di Electro Dragons, Royal Riders o qualsiasi altra composizione di truppe.

Migliora l’edificio del fabbro

L’edificio del fabbro, una volta raggiunto il livello 7, sblocca equipaggiamento comune fino al livello 27. Migliorare l’edificio al livello 9 sblocca equipaggiamento leggendario.

Concentrati sull’aggiornamento dell’edificio del fabbro per aumentare la potenza del tuo equipaggiamento in Clash of Clans. Scegli l’equipaggiamento in base alle tue preferenze personali e al tuo stile di gioco, che si tratti di un vampiro o di un totem curativo.

Town Hall 16 porta una miriade di entusiasmanti aggiornamenti e funzionalità a Clash of Clans, e il processo decisionale strategico è la chiave per navigare con successo nel nuovo panorama.

A cura di Siddharth Satish