Come fai a sapere quali app per iPhone stanno ascoltando il tuo microfono

Sei preoccupato per le tue app per iPhone Ascolta utilizzando il microfono integrato del tuo dispositivo? In tal caso, è facile scoprirlo con certezza e revocare l’accesso al microfono se necessario, controllando il menu in Impostazioni. Ecco come farlo.

Innanzitutto, apri l’app “Impostazioni”.

In “Impostazioni”, fai clic su “Privacy”.

In “Privacy”, fai clic su “Microfono”.

Nella schermata successiva, vedrai un elenco di app installate che in precedenza richiedevano l’accesso al tuo microfono. Ogni app ha un interruttore accanto ad essa. Se l’interruttore è “On” (verde), l’app può accedere al microfono. Se l’interruttore è “off” (o inattivo), l’app non può accedere al microfono.

Se desideri rimuovere l’accesso di un’app al microfono, tocca l’interruttore accanto ad essa per disattivarla. Allo stesso modo, se desideri concedere a un’app l’accesso al tuo microfono, attiva l’interruttore.

Al termine, esci da “Impostazioni” e le modifiche avranno effetto immediato.

Vale la pena notare che se utilizzi iOS 14 e versioni successive, puoi farlo Scopri quando un’app sta utilizzando il microfono Se è presente un punto arancione nella barra di stato nell’angolo in alto a destra dello schermo dell’iPhone. (Se vedi un punto verde, la fotocamera è in uso.)

Se hai mai la sensazione che un’app stia utilizzando il tuo microfono quando non dovrebbe, vai su Impostazioni> Privacy> Microfono come descritto sopra e disabilita l’accesso all’app spostando l’interruttore accanto ad essa su “Off”. Buona fortuna, che Dio ti ricompensi!

Relazionato: Quali sono i punti arancioni e verdi sul tuo iPhone o iPad?