Versioni PS4 solo per Persona 4 Golden, Persona 3 Portable

Un altro sviluppo nella storia di questa settimana Carattere Saga, si scopre che le prossime uscite di Persona 4 d’oro E il Persona 3 portatile In realtà saranno solo versioni PS4. un Dichiarazione di SEGA e Atlus Entrambi i titoli dicevano “andrà anche su Steam e PlayStation 5”, ma Sito ufficiale Per ripubblicare lo sport basta il codice PS4. Persona 5 Reale Elencato anche su e sulla pagina Fare Hai il logo PS5, il che significa che c’è una chiara differenza da notare.

Tuttavia, un ulteriore livello di confusione può essere ottenuto dal fatto che sia Xbox One che Xbox Series X | La S è inclusa insieme a PS4 e PC. Se Atlus si spinge oltre con un port nativo della piattaforma Microsoft esistente, cosa è successo alla versione PS5? Tutto ciò che sappiamo ora, almeno sulla base di quest’ultima grafica, è che Persona 4 Golden e Persona 3 arriveranno solo su PS4. Unisciti a noi la prossima settimana quando in qualche modo verrà annunciata l’uscita per PS3.

Altrove sul sito, è stato confermato che i due titoli avranno solo versioni digitali PS Negozio. Si legge “solo copia DL”, il che significa che gli acquirenti effettivi non sono così fortunati. Ovviamente, non è che le due versioni ripubblicate beneficeranno di tutti i campanelli e fischietti della PS5, ma almeno conferma che il controller DualSense non riceverà alcun supporto, né utilizzerà un SSD in modo nativo.