La tastiera Q5 QMK di Keychron offre funzionalità a grandezza naturale in un piccolo pacchetto – Recensione Geek

Keychron ha appena aggiunto una nuova fantastica tastiera al suo arsenale meccanico. Il Q5 QMK È disponibile in un raro design 1800 (96%) e offre funzionalità a grandezza naturale come una riga delle funzioni e un tastierino numerico in un pacchetto compatto. Naturalmente, è anche completamente personalizzabile, ha la retroilluminazione e viene fornito con interruttori Gateron G Pro.

Il nuovo Q5 QMK è un buon sostituto per Q3 QMK da Keychron’s, una tastiera keyless che abbiamo recensito a maggio. È per macOS e funziona in modalità wireless, anche se puoi anche associarlo a un PC Windows tramite una connessione USB-C cablata.



Riproduci video



In particolare, la configurazione completamente assemblata del Q5 QMK viene fornita con interruttori Gateron G Pro Red, Blue o Brown. I copritasti OSA PBT sono ergonomici e facilmente intercambiabili e la frequenza di polling di 1000 Hz garantisce una bassa latenza durante il gioco.

Dovrei anche sottolineare i tasti freccia del Q5 QMK, che potrebbero essere un problema per alcune persone. Questi tasti sono bloccati tra Maiusc, Ctrl, Invio e Tastierino numerico, il che non è molto comodo per i giochi. Naturalmente, questo è il compromesso per un design compatto di circa un pollice più piccolo dei modelli Keychron a grandezza naturale.

Potresti Ordina Keychron Q5 QMK Completamente assemblato per $ 185 o ottieni la Convertibile per $ 165