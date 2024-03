L'arte incontra la tecnologia, di Mary Ryall

Scopri il futuro dell'interazione digitale con “QR Code Barcode Reader AI” sull'App Store: https://apps.apple.com/us/app/qr-code-barcode-reader-ai/id1073953713

Tokio, 14 marzo 2024 /PRNewswire/ — In un'era di rapido progresso tecnologico, Mary SRL, leader nella creazione di soluzioni all'avanguardia, è entusiasta di svelare l'ultima versione della sua innovativa applicazione, “QR Code Barcode Reader AI”. Questo aggiornamento innovativo rappresenta un significativo allontanamento dai codici QR tradizionali, trasformandoli da codici meramente funzionali in capolavori digitali individuali attraverso la perfetta integrazione dell’intelligenza artificiale (AI).

Codici QR innovativi: uniscono l'estetica con l'intelligenza artificiale avanzata

Il clou di questo aggiornamento è la capacità dell'applicazione di creare “codici QR artistici”, che sono veri e propri capolavori di arte digitale. Grazie all’intelligenza artificiale, i codici QR non sono più semplici combinazioni di quadratini bianchi e neri, ma piuttosto immagini ricche e complesse, all’interno delle quali è abilmente nascosto il codice. Questi codici QR artistici non solo attirano l'attenzione, ma aggiungono anche una nuova dimensione estetica alla funzionalità tradizionale, rendendoli strumenti di marketing innovativi per le aziende che desiderano distinguersi.

Inoltre, QR Code Barcode Reader AI sfrutta la potenza di ChatGPT per offrire una funzionalità di chat avanzata basata sull'intelligenza artificiale, trasformando l'app in un assistente virtuale in grado di fornire informazioni dettagliate sul contenuto dei codici scansionati. Questa funzionalità apre nuovi orizzonti nell'interazione digitale, fornendo agli utenti un livello di visibilità e personalizzazione senza precedenti.

Amministratore Delegato della Marie S.r.l: “Con l'introduzione dei codici QR e di un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, non stiamo solo ridefinendo il concetto di codici QR, ma forniamo anche un nuovo strumento per il coinvolgimento aziendale e una migliore esperienza utente. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante verso il nostro obiettivo di trasformando le interazioni digitali quotidiane in esperienze uniche e personalizzate.”

Siamo uno sviluppatore leader di soluzioni tecnologiche innovative, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale. Dal 2017 Mary srl è impegnata nella creazione di prodotti che migliorino la vita di tutti i giorni, rendendo la tecnologia accessibile e utile per tutti.

