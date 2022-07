Nintendo ha introdotto un nuovo marchio per la serie Donkey Kong

Cerca di non esagerare, ma Nintendo ha presentato un “nuovo” marchio per asino kong serie. Questo sembra essere un po’ diverso dal solito. Piuttosto che un altro rinnovo dello standard di serie, sembra essere già stato aggiornato per menzionare “software scaricabile per console portatili ed elettroniche”.

Hai già acceso la speculazione Qualche cosa Il gioco relativo ai videogiochi potrebbe essere in arrivo su Nintendo Switch. Nel dire questo, dovrebbe probabile Da trattare come un aggiornamento minore, potenzialmente solo un futuro audit della serie Donkey Kong. I rinnovi del marchio sono tipici dei classici titoli IP Nintendo.

Nintendo ha aggiornato il marchio Donkey Kong. Piuttosto che essere un’estensione di routine di un marchio esistente, questo è uno nuovo con una dicitura aggiornata specificamente correlata ai videogiochi, incluso “software scaricabile per console portatili ed elettroniche”. pic.twitter.com/UgWpK8VHwH– Kremling Kampaigner (@KRoolKountry) 1 luglio 2022

All’inizio di quest’anno a maggio, ad esempio, Nintendo ha depositato i marchi per quattro titoli classici. Uno di questi era per Donkey Kong Country 3: i doppi guai di Dixie Kong! sul Super Nintendo. Questo era insieme ad altri titoli della serie come Zelda e Metroid:

Voci su un nuovo gioco di Donkey Kong Sta circolando online nell’ultimo anno — con uno, in particolare, suggerisce il Nintendo EPD (il team responsabile per Super Mario Odissea) può lavorare su una nuova voce.

A parte il prossimo film di Mario, quando pensi che vedremo il ritorno di DK? Che tipo di avventura vorresti vedere nella fase successiva e vorresti che i vecchi giochi di Donkey Kong tornino? Lascia i tuoi pensieri qui sotto.