La console in stile Nintendo DS per smartphone Android e iPhone 15 riporta in vita i vecchi giochi

Controller di gioco portatile Gamesir X2s tipo C

GameSir presenta l'X2s, un dispositivo Type-C Giochi per cellulari Controller per smartphone Android e iPhone 15, ispirato a Nintendo Disposizione dei pulsanti DS. Il rilancio dei giochi retrò è in linea con la funzionalità e lo spirito di design del controller di gioco GameSir, a partire dagli stick e dai grilletti ad effetto Hall che eliminano la necessità di spostare lo stick. GameSir afferma che questi pulsanti possono garantire precisione e precisione, tanto che quando il giocatore guida i propri veicoli nei giochi di auto, li segue facilmente.



Immagini per gentile concessione di GameSir

Controller Nintendo 2 DS espandibile per smartphone

Questa console di gioco portatile di tipo C all-in-one è ciò che fa per te GameSir Era nella loro mente quando hanno sviluppato gli X2. Il controller in stile Nintendo 2 DS è espandibile per adattarsi a qualsiasi marca di smartphone e modello di iPhone 15, compresi i modelli pieghevoli. La porta Type-C è mobile a seconda della posizione dello smartphone. Lo strato di gomma sul lato posteriore del controller può garantire che non scivoli dalla presa del giocatore durante il gioco. I giocatori possono anche personalizzare le funzioni dei pulsanti prima di iniziare il gioco utilizzando l'app GameSir dedicata del dispositivo.



GameSir presenta X2s, un controller da gioco portatile Type-C per smartphone Android e iPhone 15

Porta Type-C mobile con configurazione plug-and-play

GameSir ha scelto una porta portatile Type-C per il suo dispositivo in stile Nintendo 2 DS per evitare la necessità di cavi e disconnessioni durante i giochi. La configurazione plug-and-play è abbinata agli stick del sensore Hall Effect del controller di gioco portatile X2s, che può fornire un controllo preciso a 360 gradi. Sono disponibili anche anelli di contatto antiattrito per un controllo uniforme dello stick, una macinazione minima dello stick e un tempo di utilizzo prolungato.



Il controller in stile Nintendo 2 DS è espandibile per adattarsi a qualsiasi tipo di smartphone e modello di iPhone 15

GameSir afferma che per gli FPS e i giocatori d'azione, passare rapidamente alla modalità Hair Trigger è solo con una combinazione di pulsanti e che il controller è dotato anche di una funzione Turbo per riprese più veloci nei giochi di tiro. Il team di progettazione ha inoltre sottoposto il controller di gioco mobile X2s Type-C a test di durata, con oltre tre milioni di clic per verificarne la durata. Al momento della pubblicazione della storia, il controller portatile X2s Type-C di GameSir è attivo disponibile A 59,99 euro cad.



Anche la porta Type-C è mobile per adattarsi alla posizione degli smartphone



Il rivestimento in gomma sul lato posteriore del controller garantisce che non scivoli dalla presa del giocatore durante il gioco



I giocatori possono anche personalizzare la funzionalità dei controlli dei pulsanti utilizzando l'app GameSir dedicata