La serie Snapdragon Pro espande la portata degli eSport della MLBB e della lega femminile

Gli eSport MLBB sono in forte espansione quest'anno!

Preparati per altri tornei Mobile Legends: Bang Bang quest'anno!

ESL FACEIT Group, in collaborazione con Qualcomm Technologies Inc., ha collaborato con Moonton Games per espandere il panorama competitivo di MLBB con la serie Snapdragon Pro.

Credito: ONE Esports, Montone

La Snapdragon Pro Series lancia una serie di tornei MLBB in Europa, America Latina e nella regione MENA.

Inoltre, nella regione ha debuttato una nuova lega femminile MLBB. Insieme, questi tornei hanno un montepremi di $ 780.000 tra tutte le competizioni.

La serie Snapdragon Pro si sta preparando per più azioni di eSport MLBB quest'anno

Credito: One E-Sports

“Con gli eSport MLBB che stanno già iniziando a mettere radici nel mainstream, il nostro obiettivo è espandere il nostro ecosistema per renderlo più inclusivo e accessibile”, ha affermato Ray Ng, responsabile dell'ecosistema Esports presso Moonton Games.

“Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con la serie Snapdragon Pro per offrire alla comunità internazionale della MLBB maggiori opportunità di testimoniare, competere e celebrare la propria passione per il gioco”.

Credito: One E-Sports

Nell'ambito della collaborazione, MLBB si unisce al roster di titoli Mobile Masters per il terzo anno della serie Snapdragon Pro, offrendo fino a $ 200.000 USD.

La Snapdragon Pro Series introduce anche una nuova MLBB Women's League nelle regioni Asia-Pacifico e Giappone, offrendo premi fino a 30.000 dollari.

Inizia la competizione nella regione Asia-Pacifico 8 aprile 2024seguito dai circuiti in Europa, Medio Oriente e Nord Africa e in America Latina, che saranno annunciati in un secondo momento.

Credito: One E-Sports

L'anno scorso, ONIC Esports ha vinto le finali SEA Challenge della stagione 3 della ESL Snapdragon Pro Series dopo aver sconfitto Bigetron Alpha 4-0 nella finale.

Questa straordinaria vittoria ha assicurato loro la parte del leone del montepremi di 150.000 dollari.

Segui ONE Esports su Facebook, InstagramE tic toc Per notizie, guide e aggiornamenti sugli eSport MLBB.

Leggi di più: L'organizzazione due volte vincitrice di Dota 2 TI firma uno dei migliori team MLBB d'Europa prima delle qualificazioni MSC del 2024