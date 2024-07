Il supporto reale per Markdown arriverà su Google Docs e non troppo presto

Il momento migliore per implementare realmente il linguaggio di markup Markdown in Google Docs è stato quando Google Docs era all'inizio degli anni 2000, ma anche ieri è stato un buon momento.

Google Docs aveva incorporato funzionalità derivanti dalle acquisizioni di società di software correlate (Writely, DocVerse e QuickOffice) e furono tutte integrate in Drive entro il 2012. A quel punto, uno scontoMarkdown, un progetto del web writer John Gruber con l'aiuto dell'attivista dei dati Aaron Schwartz, sta prendendo piede e guadagnando slancio da circa otto anni. Quindi, per un altro decennio circa, scrivere in Markdown e scrivere in Google Docs sono state due cose diverse, legate insieme solo tramite estensioni del browser o ingombranti strumenti di importazione/esportazione. Una miriade di strumenti di scrittura sincronizzati sul cloud, facili da collaborare ma incentrati su Markdown sono sbocciati in questa lacuna.

All’inizio del 2022 è stato messo in atto il primo tablet di comunicazione: i medici possono “Rilevamento automatico del markdown“Se lo abiliti. Ciò espande il supporto rapido per elenchi numerati e non ordinati e caselle di controllo per elementi di grandi dimensioni, come titoli, corsivo, grassetto, barrato e collegamenti. Puoi scrivere in Markdown in Documenti, ma non puoi incollare e non puoi importare o esportare tra lo stile Docs e Markdown.

Ora, o nei prossimi 14 giorni, Il lavoro vero e proprio può essere svolto utilizzando Markdown in Google DocsI documenti possono convertire il testo Markdown nel formato Documenti equivalente quando incollato o importato come file e possono essere esportati in Markdown dal menu Copia o come file. Il blog di Google rileva che questo è “particolarmente utile per gli autori di contenuti tecnici poiché ora possono convertire i contenuti di Documenti in/da Markdown” per utilizzare la sincronizzazione e la collaborazione sempre attive di Google nelle fasi intermedie.

Essendo qualcuno che non lavora come scrittore di contenuti tecnici (almeno secondo il titolo lavorativo pertinente), ma scrive molto, lasciatemi dire che questo è particolarmente utile anche per le persone che hanno abbracciato Markdown come una sorta di unico vero stile . È difficile evitare un invito a collaborare in Google Docs, anche se lavori principalmente altrove. È ancora più difficile ricordare tutte le diverse abbreviazioni per titoli, punti principali e altri elementi di testo in diverse applicazioni, applicazioni web, sistemi di gestione dei contenuti, IDE e altre piattaforme di scrittura.

Non vi è alcuna indicazione in merito Qualunque Le funzioni di importazione ed esportazione di Google saranno compatibili con la versione Markdown e Ars non ha potuto testare la nuova funzionalità dal 17 luglio. Markdown è stato intenzionalmente non completamente standardizzato dal suo autore, risultando in… Alcuni litigi Alla fine, c'è la consapevolezza che ogni versione, ad es Markdown al gusto GitHubha le sue aggiunte e modifiche.

Consentendo l'importazione/esportazione e, ancora meglio, “Copia come Markdown” e “Incolla da Markdown”, Docs è ora un luogo in cui posso essere un piagnucolone di Markdown ed essere comunque gentile con gli altri. Dovresti vedere “Abilita Markdown” apparire nel menu Strumenti > Preferenze in Documenti entro le prossime due settimane.