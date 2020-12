Realme Days Sale: lo smartphone Realme 6i a 13.999 rupie è diventato molto economico, conosci il prezzo e la specializzazione – Realme Days Sale: questo smartphone Realme per 13.999 rupie è diventato molto economico, conosci il prezzo e la specialità

Realme Days Sale: questo smartphone Realme per 13.999 rupie è diventato più economico (Fonte immagine: immagine file)

Nuova Delhi:

Oggi, dal 26 dicembre, Realme ha lanciato i Realme Days Sale. Oltre agli smartphone in cella, vengono offerti anche grandi sconti su SmartTV. Questa cella funzionerà fino al 31 dicembre. Se hai mai pensato di acquistare uno smartphone o una smart TV, questa potrebbe essere un’opportunità migliore per te. Realme 6i è fornito in questa cella ad un prezzo molto basso. Facci sapere quanto sconto offre l’azienda su questo telefono e qual è la specialità di questo telefono ….

Secondo le informazioni sulla pagina ufficiale dei saldi di Realme Days, Realme 6i viene venduto per Rs 2.000 in meno. La variante Realme 6i da 6 GB + 128 GB ha attualmente un prezzo di Rs 13.999, mentre questo telefono cellulare viene offerto per soli Rs 11.999.

Parlando della specialità Realme 6i, lo smartphone avrà un display Full HD6 + da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e un rapporto schermo-corpo del 90,5%. Questo smartphone dotato di processore SoC Octa-Core Media Tech Helio G90T sarà disponibile con protezione Corning Gorilla Glass. Nel telefono verrà fornito uno slot dual-SIM (Nano) e questo smartphone funzionerà con il sistema operativo dell’interfaccia utente Android Realme.

Per quanto riguarda la fotocamera, questo smartphone avrà una fotocamera posteriore quadrupla, che include una fotocamera principale da 48 megapixel, un obiettivo grandangolare da 8 megapixel, un obiettivo verticale da 2 megapixel e un obiettivo macro da 2 megapixel. Il telefono ha una fotocamera selfie da 16 MP con modalità bellezza AI, obiettivo ritratto e modalità selfie HDR.

La batteria da 4300 mAh supporterà la ricarica rapida da 30 W. In termini di connettività, il telefono avrà funzionalità come Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS, Glonass e una porta USB Type-C.

